Zema: ‘Sou uma direita que não tem corrupção nem escândalo’

Romeu Zema deixa o governo de Minas neste domingo (22) para lançar pré-candidatura à Presidência - (crédito: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A.PRESS)

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) afirmou que se apresenta como um candidato de direita “sem corrupção” e, assim, busca se diferenciar de outros setores do mesmo campo político.

Segundo Zema, há segmentos da direita envolvidos em irregularidades, o que, em sua avaliação, o distingue no cenário político. “Eu sou uma direita que não tem corrupção, não tem escândalo. E tem direita aí que também está envolvida com coisas erradas. Então eu sou de direita, mas sou diferente”, afirmou.

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O ex-governador também direcionou críticas ao PL, legenda do senador Flávio Bolsonaro (RJ). “No PL eu acho que tem algumas frutas podres lá. No Novo, se tiver, a gente coloca para fora”, declarou.

As declarações ocorreram em encontro com lideranças políticas na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), na capital paulista, na última segunda-feira (13/4).

Críticas ao STF

Na agenda, Zema também intensificou os ataques ao STF e defendeu abertamente a prisão de ministros da Corte.

Ao comentar o que considera uma crise institucional no país, o ex-governador citou nominalmente Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. “Dias Toffoli e Alexandre de Moraes não merecem só processo de impeachment, merecem prisão”, afirmou.

Zema também disse ver um processo de deterioração na Corte. “O STF era um lugar que nós tínhamos uma certa confiança, mas já estava cheirando mal há alguns anos. Agora, realmente, aflorou toda a podridão que está lá dentro”, declarou.

As falas marcam uma escalada no discurso do ex-governador contra o Judiciário em meio à sua movimentação como pré-candidato à Presidência da República.