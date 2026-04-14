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ESTADOS UNIDOS

Governo dos EUA divulga foto de Ramagem após prisão pelo ICE; veja

Ramagem foi preso em Orlando pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE)

Segundo a Polícia Federal, a prisão de Ramagem decorreu de cooperação policial internacional entre a instituição e autoridades policiais dos EUA - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
Segundo a Polícia Federal, a prisão de Ramagem decorreu de cooperação policial internacional entre a instituição e autoridades policiais dos EUA - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O governo dos Estados Unidos divulgou, nesta terça-feira (14/4), uma foto do ex-deputado federal Alexandre Ramagem após ele ser preso em Orlando pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE). Ramagem, que é também ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), aparece com moletom verde com capuz no registro oficial.

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Segundo a Polícia Federal, a prisão de Ramagem decorreu de cooperação policial internacional entre a instituição e autoridades policiais dos EUA.

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Veja a foto:

Governo dos EUA divulga foto de Ramagem após prisão pelo ICE; veja
Governo dos EUA divulga foto de Ramagem após prisão pelo ICE; veja (foto: Divulgação/Orange County Incarcerations)

"O preso é considerado foragido da Justiça brasileira após condenação pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito", disse a instituição brasileira.

Em setembro do ano passado, Alexandre Ramagem fugiu do Brasil após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e abolição do Estado Democrático de Direito.

O ex-deputado saiu do país pela fronteira com a Guiana e embarcou para os Estados Unidos com passaporte diplomático, que não estava apreendido.

O Correio não conseguiu localizar a defesa de Alexandre Ramagem. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

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Aline Gouveia

Subeditora

Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos

Por Aline Gouveia
postado em 14/04/2026 14:02 / atualizado em 14/04/2026 14:14
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