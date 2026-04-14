CNT/MDA: Lula mantém liderança no 2º turno contra todos adversários

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entregas do Novo PAC na área de mobilidade urbana em Salvador - BA. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Em um eventual segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, o atual presidente aparece à frente, com 44,9% das intenções de voto, contra 40,2% do adversário, segundo pesquisa CNT de Opinião, divulgada nesta terça-feira (14/4).

Apesar da vantagem, o levantamento aponta uma oscilação negativa de Lula, que perdeu quatro pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, realizada em novembro de 2025.

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Nos demais cenários testados, Lula mantém a liderança com maior folga. Contra Romeu Zema, o presidente registra 45,2%, enquanto o adversário soma 31,6%. Já diante de Ronaldo Caiado, Lula aparece com 44,4%, contra 32,7% do governador.

Pela primeira vez, o levantamento também simulou disputas de segundo turno com Aldo Rebelo e Renan Santos. Nos dois cenários, Lula volta a liderar: alcança 45,4% contra 29,1% de Rebelo e 45% diante de 28,3% de Renan Santos, consolidando vantagem sobre diferentes perfis de adversários.

Realizado em parceria com o Instituto MDA Pesquisa, o levantamento ouviu 2.002 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal entre 8 e 12 de abril. A sondagem também reúne informações sobre avaliação de governos, expectativas para emprego e renda, impacto das apostas on-line no endividamento, além da percepção sobre golpes virtuais, confiança nas instituições e os efeitos da guerra no Irã nos preços de combustíveis e alimentos no Brasil. A margem de erro de 2,2 pontos percentuais, com um índice de confiança de 95% — isso significa que o mesmo resultado será obtido em 95 a cada 100 pesquisas realizadas, com a mesma metodologia, dentro da margem de erro.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-02847/2026.