Genial/Quaest: Zema tem 3% e empata com Augusto Cury e Renan do MBL

Romeu Zema deve renunciar ao governo no dia 22 de março - (crédito: JAIR AMARAL/EM/D.A. PRESS)

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) aparece com 3% das intenções de voto no cenário estimulado para o primeiro turno da eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (15/4).

Nesse patamar, o mineiro está em situação de empate técnico com outros nomes do campo da direita e centro-direita, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

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No mesmo cenário, Zema divide espaço com candidatos que apresentam desempenho semelhante, como Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão), ambos com 2%. A lista de candidaturas com menor pontuação inclui ainda Cabo Daciolo (Mobiliza) e Samara Martins (UP), com 1% cada, enquanto Aldo Rebelo (DC) não pontuou.

Segundo o levantamento, Flávio Bolsonaro (PL) tem 42% das intenções de voto, contra 40% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ronaldo Caiado (PSD) aparece na terceira posição, com 6% das intenções de voto.

Por região

Regionalmente, Zema registra seus melhores índices no Sudeste e no Sul, onde atinge 4% em cada. Já no Centro-Oeste e Norte, tem 1%, e no Nordeste, não pontua.

Por escolaridade

O recorte por escolaridade indica maior adesão entre eleitores com ensino superior, segmento no qual o governador alcança 5%. Entre aqueles com ensino médio, tem 3%, e entre os que têm ensino fundamental, 1%.

Rejeição

A pesquisa também mediu o nível de conhecimento e a rejeição do governador. Segundo o levantamento, 18% dos entrevistados afirmam conhecê-lo e votariam nele, enquanto 51% dizem não conhecê-lo. Outros 31% afirmam conhecer Zema, mas não votariam nele.

Contra Lula

Em um cenário contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Zema registra 36% das intenções de voto, ante 43% do atual chefe do Executivo.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre 9 e 13 de abril de 2026. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-09285/2026.

