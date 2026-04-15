Alexandre Ramagem deixa detenção nos EUA

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem deixou, nesta quarta-feira (15/4), a detenção nos Estados Unidos após prisão realizada pela agência de imigração norte-americana (ICE). A informação foi confirmada pela equipe de Ramagem e pelo senador Hiran Golçalves (PP-RR), que disse ter falado por telefone com Ramagem.

"Tenho uma notícia muito, o deputado acaba de ser liberado, já está em casa. Falamos agora, ele está com as filhas", disse Hiran Gonçalves.

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Prisão de Ramagem

O Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE) dos Estados Unidos prendeu o ex-deputado federal Alexandre Ramagem nesta segunda-feira (13/4). Em nota, a Polícia Federal afirmou que Ramagem foi preso em Orlando, na Flórida e que "decorreu de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal e autoridades policiais dos EUA".

Ramagem saiu do Brasil em setembro de 2025, após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Durante a investigação sobre a trama golpista, o ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi proibido pelo STF de sair do país. Segundo a Polícia Federal, Ramagem fugiu pela fronteira com a Guiana e embarcou para os Estados Unidos com passaporte diplomático, que não estava apreendido.