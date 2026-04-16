Ex-presidente do BRB é preso em operação da PF

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (16/4), uma nova fase da operação Compliance Zero. O ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa foi preso na ação. O advogado Cleber Lopes, que representa a defesa de Paulo Henrique, confirmou a operação ao Correio e disse que o mandado de prisão tem natureza processual, e não de responsabilidade penal. O executivo é suspeito de permitir negócios com o banco Master sem lastro.

Em depoimento prestado à PF em dezembro, Paulo Henrique Costa disse que “não tinha clareza” sobre o esquema de fraude do Banco Master e que os arquivos recebidos pelo Banco de Brasília não indicavam falta de saúde financeira da empresa.

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Paulo Henrique foi demitido do cargo em novembro do ano passado. A operação da PF investiga um esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de vantagens indevidas que teriam sido destinadas a agentes públicos.

Policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e em São Paulo.



Estão sendo investigados os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e organização criminosa.