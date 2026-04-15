TJSP acata pedido de filhos de FHC para interdição do pai

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) decretou, nesta quarta-feira (15/4), a interdição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 94 anos, após pedido protocolado pelos filhos Paulo Henrique, Luciana e Beatriz. A medida tem caráter imediato.
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FHC está em estágio da doença de Alzheimer. Paulo Henrique será o curador provisório do pai, ficando responsável pelo patrimônio, vida financeira e atos civis do ex-presidente. Paulo Henrique terá 15 dias para obter a anuência de Patrícia Kundrát, que mantém uma união estável com FHC desde 2014.
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A decisão, assinada pela juíza Ana Lúcia Xavier Goldman, da 2ª Vara da Família e Sucessões do TJSP, foi respaldada por relatórios médicos e pelo consentimento de demais familiares do político. Já havia um entendimento prévio entre pai e filho sobre o tema, incluindo uma procuração judicial, destaca a magistrada.
Fernando Henrique Cardoso foi presidente do Brasil entre 1995 e 2002. Além de político, é sociólogo, cientista político e escritor e já ministrou aulas em instituições renomadas, entre elas a Universidade de São Paulo (USP), de onde obteve o título de doutor, em Stanford e Berkeley, nos EUA, e na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais, na França. Além disso, foi um dos fundadores do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o qual é presidente de honra.
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