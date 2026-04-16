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Eleições 2026

PT fecha acordo com PDT e confirma vice ao governo do RS

Edegar Pretto, que concorreria ao governo estadual, anunciou nesta quinta-feira (16/4) que será vice na chapa liderada por Juliana Brizola, do PDT

Pretto (esquerda) declarou que decisão foi tomada após pedido de Lula e do diretório nacional do PT - (crédito: Silvio Avila/AFP)
Pretto (esquerda) declarou que decisão foi tomada após pedido de Lula e do diretório nacional do PT - (crédito: Silvio Avila/AFP)

O ex-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, anunciou nesta quinta-feira (16/4) que será vice na chapa liderada por Juliana Brizola (PDT) ao governo do Rio Grande do Sul. A decisão ocorreu após pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do diretório nacional do partido.

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Até então, o diretório gaúcho do PT insistia em ter candidatura própria, e será a primeira vez que a legenda não terá um concorrente ao Palácio Piratini.

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"Aceito a tarefa de ser candidato a vice-governador do Rio Grande do Sul, na chapa com a candidata Juliana Brizola. Faço isso sem abrir mão de nenhuma das convicções que construí ao longo da minha trajetória. Ao contrário: as reafirmo com ainda mais firmeza", escreveu Pretto em carta aberta direcionada ao PT-RS.

No documento, ele afirma que a decisão foi tomada após "inúmeras conversas" com lideranças do PT gaúcho, segundo orientação do diretório estadual e pedido do presidente Lula e do presidente nacional do PT, Edinho Silva.

Juliana Brizola, neta de Leonel Brizola, fundador do PDT, é tida como a candidata mais competitiva contra o deputado Luciano Zucco (PL), que lidera as pesquisas. Levantamento Futura/Apex divulgado na semana passada mostra Zucco com 24%, Brizola com 21% e Pretto com 15,8% das intenções de voto no primeiro turno.

O acordo com o PDT foi costurado com participação direta de Lula, que recebeu Brizola no Palácio do Planalto em fevereiro deste ano.

Palanque para Lula

Em seu anúncio, Pretto também destacou a importância de criar um palanque forte para o presidente no estado, e também de ampliar o leque de alianças locais.

"Minha missão será, também, ajudar a construir, a partir dessa candidatura, um palanque forte e autêntico do presidente Lula no Rio Grande do Sul — um palanque que vá além do momento eleitoral, que dialogue com a sociedade, defenda o governo Lula e aponte caminhos concretos para o desenvolvimento do estado e do Brasil", escreveu o ex-presidente da Conab

"Ao longo de quase 40 anos de militância no Partido dos Trabalhadores, aprendi que, acima de qualquer projeto individual, está o compromisso coletivo. Assumo a responsabilidade de ajudar a construir a mais ampla unidade possível do nosso campo, com PT, PCdoB, PV, PSB, Psol, Rede Sustentabilidade e, agora, o PDT", acrescentou ainda.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 16/04/2026 15:40
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