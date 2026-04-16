PT fecha acordo com PDT e confirma vice ao governo do RS

Pretto (esquerda) declarou que decisão foi tomada após pedido de Lula e do diretório nacional do PT - (crédito: Silvio Avila/AFP)

O ex-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, anunciou nesta quinta-feira (16/4) que será vice na chapa liderada por Juliana Brizola (PDT) ao governo do Rio Grande do Sul. A decisão ocorreu após pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do diretório nacional do partido.

Até então, o diretório gaúcho do PT insistia em ter candidatura própria, e será a primeira vez que a legenda não terá um concorrente ao Palácio Piratini.

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"Aceito a tarefa de ser candidato a vice-governador do Rio Grande do Sul, na chapa com a candidata Juliana Brizola. Faço isso sem abrir mão de nenhuma das convicções que construí ao longo da minha trajetória. Ao contrário: as reafirmo com ainda mais firmeza", escreveu Pretto em carta aberta direcionada ao PT-RS.

No documento, ele afirma que a decisão foi tomada após "inúmeras conversas" com lideranças do PT gaúcho, segundo orientação do diretório estadual e pedido do presidente Lula e do presidente nacional do PT, Edinho Silva.

Juliana Brizola, neta de Leonel Brizola, fundador do PDT, é tida como a candidata mais competitiva contra o deputado Luciano Zucco (PL), que lidera as pesquisas. Levantamento Futura/Apex divulgado na semana passada mostra Zucco com 24%, Brizola com 21% e Pretto com 15,8% das intenções de voto no primeiro turno.

O acordo com o PDT foi costurado com participação direta de Lula, que recebeu Brizola no Palácio do Planalto em fevereiro deste ano.

Palanque para Lula

Em seu anúncio, Pretto também destacou a importância de criar um palanque forte para o presidente no estado, e também de ampliar o leque de alianças locais.

"Minha missão será, também, ajudar a construir, a partir dessa candidatura, um palanque forte e autêntico do presidente Lula no Rio Grande do Sul — um palanque que vá além do momento eleitoral, que dialogue com a sociedade, defenda o governo Lula e aponte caminhos concretos para o desenvolvimento do estado e do Brasil", escreveu o ex-presidente da Conab

"Ao longo de quase 40 anos de militância no Partido dos Trabalhadores, aprendi que, acima de qualquer projeto individual, está o compromisso coletivo. Assumo a responsabilidade de ajudar a construir a mais ampla unidade possível do nosso campo, com PT, PCdoB, PV, PSB, Psol, Rede Sustentabilidade e, agora, o PDT", acrescentou ainda.