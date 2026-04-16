Exército celebra 378 anos em Brasília com autoridades dos Três Poderes

Cerimônia de 378 anos do Exército Brasileiro no Quartel-General, em Brasília - (crédito: Alícia Bernardes/ CB)

O Exército Brasileiro comemorou, nesta quinta-feira (16/4), seus 378 anos em cerimônia cívico-militar realizada no Quartel-General, em Brasília. A data remete à Batalha dos Guararapes, considerada o marco fundador da Força, quando brasileiros de diferentes origens se uniram para expulsar invasores estrangeiros do Nordeste.

A solenidade ocorreu no Palanque Monumental do Quartel-General do Exército, com a presença de autoridades civis e militares. Entre os convidados estiveram o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, o ministro Dias Toffoli, o senador Hamilton Mourão, o ministro da Defesa José Múcio Monteiro e o apresentador Luciano Huck, além de representantes do Legislativo e do Executivo.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: HMAB oficializa posse de primeira mulher no comando da instituição

Durante o evento, foram entregues condecorações como a Ordem do Mérito Militar e a Medalha Exército Brasileiro a autoridades, instituições civis e organizações militares, nacionais e estrangeiras, em reconhecimento a serviços relevantes prestados à Força. A cerimônia também reforçou o caráter institucional do Exército e sua relação com a sociedade brasileira.

Em mensagem alusiva à data, a Força destacou que sua origem está ligada à formação da nacionalidade brasileira. O episódio de Guararapes simboliza a união entre indígenas, brancos e negros em torno da defesa do território, consolidando valores que permanecem como base da atuação militar ao longo dos séculos.

Leia também: Primeira general médica assume comando do Hospital Militar em Brasília

O texto também resgatou momentos históricos da atuação do Exército, como a participação em conflitos decisivos para a consolidação do país e a presença na Segunda Guerra Mundial, quando tropas brasileiras atuaram na Europa. Missões de paz internacionais e ações humanitárias, como apoio em desastres naturais e assistência a populações em regiões remotas, foram citadas como parte do papel contemporâneo da instituição.

A mensagem enfatizou ainda os esforços de modernização e ampliação da participação feminina nas fileiras militares, incluindo a incorporação de jovens mulheres e a promoção inédita de uma oficial ao posto de general. Segundo o Exército, a combinação entre preparo operacional, avanço tecnológico e compromisso social sustenta a atuação da Força diante dos desafios atuais e futuros, mantendo o compromisso com a defesa da soberania nacional e o apoio à população.