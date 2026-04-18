Irmão de senador diz que o que "mais tem no Congresso e no Senado é rato"

O ex-prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Republicanos), irmão do senador e pré-candidato ao governo de Minas, Cleitinho Azevedo (Republicanos), disse, em um vídeo postado em suas redes sociais, que o que mais tem "no Congresso, no Senado, é rato".

A acusação do ex-prefeito é uma resposta, segundo ele, a um projeto de lei da deputada federal Duda Salaber (PSol) para proibir o uso no Brasil da “fita cola-rato, método utilizado para capturar roedores e pombos, alegando crueldade e possibilidade de contaminação, pois os animais, segundo ela, enquanto agonizam, urinam e defecam aumentando o risco sanitário.

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A deputada nega que tenha apresentado um PL nesse sentido. O vídeo foi apagado de suas redes sociais. "Duda, com esse monte de serviço que tem aí no Congresso você vai fazer um projeto de lei de fita cola-rato, pra poder acabar com os ratos de padaria de supermercado? Por que você não coloca aí no Congresso essas fitas? Porque eu tenho certeza, né, que você vai pegar um monte de ratazana. O que mais tem aí no Congresso, no Senado, é rato", disse o ex-prefeito.

De acordo com ele, está na hora de serem instaladas fitas como a cola-rato "no Congresso, no Senado, pra poder acabar com a corrupção e pegar esses ratos de porão", defendeu o ex-prefeito que também é irmão do deputado estadual Eduardo Azevedo (PL).