"Cansamos de ser tratados como país pobre", diz Lula na Alemanha

Na abertura do pavilhão brasileiro da Feira Industrial de Hanôver (Hannover Messe 2026), nesta segunda-feira (20/4), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil pretende assumir protagonismo global na transição energética e se consolidar como parceiro estratégico da Europa em inovação, indústria limpa e desenvolvimento sustentável.

Diante de autoridades brasileiras e alemãs, Lula defendeu uma mudança na posição do país no cenário internacional. Segundo ele, o Brasil reúne condições para competir em alto nível na economia global, apoiado em sua base tecnológica, industrial e de capital humano. “O Brasil é um país que quer se transformar numa economia rica. Nós cansamos de ser tratados como um país pobre e um país pequeno”, declarou.

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O discurso marcou a participação brasileira no maior evento mundial de tecnologia industrial e reforçou a estratégia do governo de posicionar o país como liderança na economia verde. O presidente destacou que cerca de 90% da matriz elétrica brasileira é composta por fontes renováveis, o que, segundo ele, representa uma vantagem competitiva em relação a outras economias industrializadas.

Lula também ressaltou os avanços na produção de biocombustíveis, citando a mistura de 30% de etanol na gasolina e 15% de biodiesel no diesel. Ao abordar o tema da competitividade, propôs uma comparação internacional das emissões de combustíveis utilizados em veículos pesados, argumentando que o modelo brasileiro pode apresentar menor impacto ambiental. “Vamos fazer uma comparação entre os combustíveis brasileiros e os combustíveis alemães ou de qualquer outro país, para verificar qual emite menos CO?”, afirmou.

Após a cerimônia, o presidente visitou estandes de empresas brasileiras presentes na feira, incluindo companhias dos setores de energia, mineração, tecnologia e aviação. Entre as inovações apresentadas, estavam caminhões movidos a biocombustíveis, com destaque para um modelo abastecido com biodiesel verde.

A participação brasileira na Hannover Messe ocorre em um momento de intensificação das relações econômicas com a Alemanha. Lula defendeu o aprofundamento da cooperação bilateral, com foco em investimentos, intercâmbio tecnológico e integração entre universidades e centros de pesquisa. “Nós temos muito a oferecer em oportunidades de investimento e de compartilhamento de conhecimento científico e tecnológico, para que possamos crescer juntos”, disse.

O Brasil é o país parceiro oficial da edição de 2026 da feira, posição que não ocupava há 46 anos. A presença nacional no evento envolve mais de 300 empresas, incluindo startups e expositores distribuídos em seis pavilhões, sob coordenação da ApexBrasil.

Ao encerrar sua participação, Lula afirmou que o país busca consolidar um novo papel no cenário internacional, combinando crescimento econômico com compromisso ambiental. “Depois da participação do Brasil nesta feira, a relação entre Brasil e Alemanha nunca mais será a mesma”, declarou.