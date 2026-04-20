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POLÍTICA

Governo dos EUA decide expulsar delegado que atuou na prisão de Ramagem

Por meio das redes sociais, governo norte-americano acusou o investigador de "estender caça às bruxas" ao país

Registro da prisão de Ramagem. Bolsonaristas afirmam que ex-deputado pediu asilo político nos EUA - (crédito: Divulgação/Orange County Incarcerations)
Registro da prisão de Ramagem. Bolsonaristas afirmam que ex-deputado pediu asilo político nos EUA - (crédito: Divulgação/Orange County Incarcerations)

O governo dos Estados Unidos mandou o delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo de Carvalho deixar o país. O investigado atuou na prisão do deputado federal cassado Alexandre Ramagem, que foi detido pelo Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira norte-americano (ICE), sob a suspeita de violar normas para estrangeiros. No entanto, Ramagem foi liberado em seguida. A decisão pela expulsão do delegado foi tomada nesta segunda-feira (20).

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Em um texto publicado nas redes sociais por uma conta oficial do governo de Donald Trump, Marcelo é acusado de “estender” perseguições para o território estadunidense. "Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro em questão deixe o país por tentar fazer isso", diz o comunicado.

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Marcelo estava cedido pela PF para atuar no ICE. Com a determinação, ele deve retornar ao Brasil nos próximos dias. Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, mas fugiu do país para evitar ir para a cadeia. Procurada para comentar o caso, a Polícia Federal ainda não se manifestou.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 20/04/2026 19:48
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