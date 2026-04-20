Governo dos EUA decide expulsar delegado que atuou na prisão de Ramagem

Registro da prisão de Ramagem. Bolsonaristas afirmam que ex-deputado pediu asilo político nos EUA - (crédito: Divulgação/Orange County Incarcerations)

O governo dos Estados Unidos mandou o delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo de Carvalho deixar o país. O investigado atuou na prisão do deputado federal cassado Alexandre Ramagem, que foi detido pelo Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira norte-americano (ICE), sob a suspeita de violar normas para estrangeiros. No entanto, Ramagem foi liberado em seguida. A decisão pela expulsão do delegado foi tomada nesta segunda-feira (20).

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Em um texto publicado nas redes sociais por uma conta oficial do governo de Donald Trump, Marcelo é acusado de “estender” perseguições para o território estadunidense. "Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro em questão deixe o país por tentar fazer isso", diz o comunicado.

No foreigner gets to game our immigration system to both circumvent formal extradition requests and extend political witch hunts into U.S. territory. Today, we have asked that the relevant Brazilian official depart our nation for attempting to do that. — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) April 20, 2026

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Marcelo estava cedido pela PF para atuar no ICE. Com a determinação, ele deve retornar ao Brasil nos próximos dias. Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, mas fugiu do país para evitar ir para a cadeia. Procurada para comentar o caso, a Polícia Federal ainda não se manifestou.