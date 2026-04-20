Lula critica Conselho de Segurança da ONU e defende ampliação de membros

Lula: "É preciso renovar o Conselho de Segurança da ONU. Ele não é privilégio de cinco pessoas que não estão preocupadas com a paz" - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender mudanças estruturais na Organização das Nações Unidas (ONU), com foco na ampliação do Conselho de Segurança. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (20/4), em Hannover, ao lado do chanceler alemão Friedrich Merz, Lula afirmou que o órgão precisa ser renovado e fez críticas aos atuais membros permanentes.

Segundo o presidente, o Conselho não pode continuar restrito às cinco potências que ocupam assentos desde 1945. “É preciso renovar o Conselho de Segurança da ONU. Ele não é privilégio de cinco pessoas que não estão preocupadas com a paz”, declarou. Lula defendeu a inclusão de novos países e a revisão da Carta e do Estatuto da ONU como caminho para tornar o organismo mais representativo e eficaz.

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As críticas à atuação do Conselho de Segurança têm sido recorrentes na passagem do presidente pela Europa. No último sábado (18), durante encontro da Mobilização Progressista na Espanha, Lula classificou os membros permanentes como “cinco senhores de guerra” e fez um apelo direto aos líderes das principais potências globais para que priorizem a resolução de conflitos.

Na ocasião, o presidente citou nominalmente os chefes de Estado e de governo dos países com assento permanente e pediu que convoquem esforços conjuntos para interromper guerras em curso. “Cumpram com as suas obrigações de garantir a paz no mundo”, afirmou.

Lula também criticou o funcionamento interno do Conselho, apontando que o mecanismo de veto entre os membros impede avanços em decisões importantes. “Quando um aprova, o outro veta”, disse, ao destacar dificuldades diplomáticas para a resolução de crises internacionais.