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Lula chega a Portugal, onde discutirá xenofobia contra brasileiros

Presidente terá reuniões com o primeiro-ministro Luís Montenegro e com o presidente António José Seguro, em Lisboa. Ao final do dia, retorna ao Brasil após giro pela Europa

Entidade que representa brasileiros em Portugal enviou carta a Lula antes da viagem, pedindo medidas contra a xenofobia - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Entidade que representa brasileiros em Portugal enviou carta a Lula antes da viagem, pedindo medidas contra a xenofobia - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou nesta terça-feira (21/4) a Portugal, onde encerra a atual visita à Europa. No país, terá reuniões com autoridades e debaterá, entre outros temas, a situação da xenofobia contra a comunidade brasileira em Portugal. Nos últimos dias, o petista esteve também na Espanha e na Alemanha.

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O chefe do Executivo desembarcou em Lisboa pela manhã. Seu primeiro compromisso será uma reunião com o primeiro-ministro Luís Montenegro, que será seguida de uma declaração conjunta à imprensa. Em seguida, terá encontro com o presidente António José Seguro, que assumiu o cargo em março deste ano. Será a primeira conversa presencial entre os dois.

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Segundo o Itamaraty, a reunião com Montenegro terá como temas "cooperação aeronáutica, ciência, tecnologia e inovação, além de questões relacionadas à imigração e ao combate à xenofobia", de acordo com briefing sobre a visita.

O tema será discutido após mudanças na lei da imigração de Portugal, que endureceu as regras para entrada de estrangeiros, incluindo brasileiros. Além disso, preocupa o aumento dos registros de discriminação no país europeu.

Aumento da xenofobia preocupa brasileiros

Segundo revelou o portal Público Brasil, uma das maiores entidades que representam imigrantes em Portugal, a Casa do Brasil, enviou uma carta ao presidente Lula antes da viagem denunciando o aumento de ataques racistas e de crimes de ódio cometidos contra estrangeiros.

O documento cita que, segundo o  Relatório Anual de Segurança Interna (Rasi) de 2025, foram registrados 449 queixas de discriminação e incitação ao ódio e à violência, três queixas de tortura, tratamentos cruéis, degradantes e desumanos, e 27 queixas de crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal.

Ao final do dia, Lula voltará ao Brasil, aonde deve chegar na madrugada desta quarta-feira (22).

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 21/04/2026 10:12
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