Lula chega a Portugal, onde discutirá xenofobia contra brasileiros

Entidade que representa brasileiros em Portugal enviou carta a Lula antes da viagem, pedindo medidas contra a xenofobia - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou nesta terça-feira (21/4) a Portugal, onde encerra a atual visita à Europa. No país, terá reuniões com autoridades e debaterá, entre outros temas, a situação da xenofobia contra a comunidade brasileira em Portugal. Nos últimos dias, o petista esteve também na Espanha e na Alemanha.

O chefe do Executivo desembarcou em Lisboa pela manhã. Seu primeiro compromisso será uma reunião com o primeiro-ministro Luís Montenegro, que será seguida de uma declaração conjunta à imprensa. Em seguida, terá encontro com o presidente António José Seguro, que assumiu o cargo em março deste ano. Será a primeira conversa presencial entre os dois.

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Segundo o Itamaraty, a reunião com Montenegro terá como temas "cooperação aeronáutica, ciência, tecnologia e inovação, além de questões relacionadas à imigração e ao combate à xenofobia", de acordo com briefing sobre a visita.

O tema será discutido após mudanças na lei da imigração de Portugal, que endureceu as regras para entrada de estrangeiros, incluindo brasileiros. Além disso, preocupa o aumento dos registros de discriminação no país europeu.

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Aumento da xenofobia preocupa brasileiros

Segundo revelou o portal Público Brasil, uma das maiores entidades que representam imigrantes em Portugal, a Casa do Brasil, enviou uma carta ao presidente Lula antes da viagem denunciando o aumento de ataques racistas e de crimes de ódio cometidos contra estrangeiros.

O documento cita que, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (Rasi) de 2025, foram registrados 449 queixas de discriminação e incitação ao ódio e à violência, três queixas de tortura, tratamentos cruéis, degradantes e desumanos, e 27 queixas de crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal.

Ao final do dia, Lula voltará ao Brasil, aonde deve chegar na madrugada desta quarta-feira (22).