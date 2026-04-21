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Lula ironiza e diz que é melhor 'dar logo' Nobel da Paz a Donald Trump

Em declaração à imprensa nesta terça-feira (21/4), Lula criticou quantidade de conflitos no mundo e as falas de Trump sobre querer receber o prêmio Nobel da Paz

"É importante que a gente dê logo um prêmio Nobel para o presidente Trump para não ter mais guerra", disse Lula. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou nesta terça-feira (21/4) a insistência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em receber um prêmio Nobel da Paz. Segundo o petista, "é importante que a gente dê logo um prêmio" para Trump para acabar com as guerras promovidas pelo republicano.

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A fala ocorreu em Lisboa, Portugal, durante declaração de imprensa ao lado do primeiro-ministro português, Luís Montenegro.

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"O que a gente vê todo santo dia são declarações, que eu não sei se são brincadeira ou não, do presidente Trump dizendo que já acabou com oito guerras e ainda não ganhou o prêmio Nobel da Paz", declarou Lula ao discursar contra a quantidade de conflitos em andamento e contra a falta de instituições internacionais fortes capazes de defender a paz.

"Então, é importante que a gente dê logo um prêmio Nobel para o presidente Trump para não ter mais guerra. Aí o mundo vai poder viver em paz, tranquilamente", acrescentou.

Desde que assumiu o cargo novamente, Trump defende publicamente que quer receber o prêmio Nobel da Paz por ter encerrado conflitos pelo mundo. Porém, em seu atual mandato, o republicano intensificou a participação americana em conflitos, bombardeou países, como o Irã, e invadiu a Venezuela para capturar o ditador Nicolás Maduro.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 21/04/2026 11:10
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