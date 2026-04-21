Lula ironiza e diz que é melhor 'dar logo' Nobel da Paz a Donald Trump

"É importante que a gente dê logo um prêmio Nobel para o presidente Trump para não ter mais guerra", disse Lula. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou nesta terça-feira (21/4) a insistência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em receber um prêmio Nobel da Paz. Segundo o petista, "é importante que a gente dê logo um prêmio" para Trump para acabar com as guerras promovidas pelo republicano.

A fala ocorreu em Lisboa, Portugal, durante declaração de imprensa ao lado do primeiro-ministro português, Luís Montenegro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: María Corina Machado não se arrepende de presentear Trump com o Nobel da Paz

"O que a gente vê todo santo dia são declarações, que eu não sei se são brincadeira ou não, do presidente Trump dizendo que já acabou com oito guerras e ainda não ganhou o prêmio Nobel da Paz", declarou Lula ao discursar contra a quantidade de conflitos em andamento e contra a falta de instituições internacionais fortes capazes de defender a paz.

"Então, é importante que a gente dê logo um prêmio Nobel para o presidente Trump para não ter mais guerra. Aí o mundo vai poder viver em paz, tranquilamente", acrescentou.

Desde que assumiu o cargo novamente, Trump defende publicamente que quer receber o prêmio Nobel da Paz por ter encerrado conflitos pelo mundo. Porém, em seu atual mandato, o republicano intensificou a participação americana em conflitos, bombardeou países, como o Irã, e invadiu a Venezuela para capturar o ditador Nicolás Maduro.