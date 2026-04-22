Rede-SP declara apoio às candidaturas de Marina Silva e Haddad

Segundo a Rede-SP, Marina é "uma das maiores referências éticas e políticas do Brasil e do mundo" - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O diretório paulista da Rede Sustentabilidade declarou apoio à candidatura da ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, ao Senado, e à candidatura do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo de São Paulo. A decisão foi comunicada nesta terça-feira (21/4).

O anúncio ocorre em meio à tensão entre Marina e o comando nacional da legenda, atualmente presidida pela deputada federal Heloísa Helena (Rede-RJ), após rumores de que a ex-ministra deixaria a sigla para poder concorrer.

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"A Executiva Estadual da Rede Sustentabilidade de São Paulo torna público o seu posicionamento em relação ao cenário de 2026, manifestando total apoio às pré-candidaturas de Marina Silva ao Senado Federal e Fernando Haddad ao governo do estado", diz nota publicada nas redes.

"Bem como reafirmando seu compromisso com a continuidade do projeto democrático liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva", acrescenta o comunicado.

O partido classificou Marina como "uma das maiores referências éticas e políticas do Brasil e do mundo", e como uma "liderança indispensável". Também faz críticas ao governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que chama de "desastroso".

O texto é assinado apelas pela Executiva Estadual da Rede, sem menção ao diretório nacional.

Embate interno na Rede

A Rede é palco de uma disputa política entre o grupo ligado a Marina e o ligado a Heloísa Helena, rivais. Aliados de Marina acusam a atual gestão de perseguição contra a ex-ministra, e criticam mudanças feitas no estatuto da legenda.

Em meio à tensão, Marina chegou a negociar sua saída da sigla, que ajudou a fundar. Ela conversou com integrantes do PT e do Psol. Porém, decidiu permanecer na Rede, e comunicou sua decisão publicamente ao deixar o governo federal para concorrer ao Senado.

"A permanência na Rede é uma decisão política que reafirma o compromisso com a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com uma vitória importante em São Paulo de Fernando Haddad, além de projetar uma atuação cada vez mais ativa no fortalecimento do imprescindível bioma democrático brasileiro", escreveu Marina, em nota.



Por sua vez, a Executiva Nacional da Rede reagiu com "indignação e perplexidade" ao anúncio, acusando Marina de não manter diálogo com a liderança da legenda. A Rede afirmou ainda que, em nenhum momento, defendeu a saída de Marina.