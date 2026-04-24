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Associação de delegados da PF rebate fala de Lula sobre convocação

Segundo a ADPF, delegados cedidos a outros órgãos representam menos de 3% do total, e exercem "funções estratégicas e de alta relevância". Lula disse que vai convocar delegados e agentes que estão atuando fora da corporação

"Declarações que desqualificam policiais não contribuem para esse objetivo e fragilizam o debate público sobre segurança", disse a ADPF - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) rebateu, em nota, declaração dada na quinta-feira (23/4) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre convocar policiais que estão em outros órgãos e "fingem trabalhar" para atuar contra o crime organizado.

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A entidade disse receber a fala "com preocupação", e afirmou que delegados cedidos exercem "funções estratégicas e de alta relevância". A associação disse ainda não haver motivo para questionar o comprometimento de servidores cedidos, e que menos de 3% dos delegados em exercício estão fora da corporação.

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"A entidade ressalta que delegados atualmente cedidos ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como a outros órgãos do Poder Executivo, do Judiciário e do Legislativo, exercem funções estratégicas e de alta relevância para o Estado brasileiro", disse a ADPF.

"São profissionais que seguem contribuindo ativamente para o fortalecimento das políticas públicas, não havendo qualquer fundamento para questionamentos generalizados sobre sua dedicação ou desempenho", acrescentou. 

Na sequência, a associação argumenta que 53 delegados da PF estão cedidos a outros órgãos, o que representa menos de 3% do contingente total. Também questiona a efetividade da convocação anunciada por Lula para o combate às facções.

"Não se deve induzir a sociedade a acreditar que a anunciada medida de retorno será o que irá vencer o crime organizado", frisou a associação.

Declaração polêmica

Ontem, durante evento na Embrapa Cerrados, em Planaltina, Lula anunciou que convocará delegados e agentes da PF que estão "fingindo trabalhar" em outros órgãos, e que já deu a ordem para o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva. A exceção será para quem ocupa cargos de secretário de Estado.

A ADPF afirmou ainda que enfrentar o crime organizado exige "menos propaganda e mais ações concretas", e cobrou a reabertura de uma mesa de negociação com o governo federal por melhores condições na PF, mais incentivos à permanência na instituição, e para aperfeiçoar as políticas de segurança pública.

"Declarações que desqualificam policiais não contribuem para esse objetivo e fragilizam o debate público sobre segurança", frisou a associação.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 24/04/2026 16:10
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