Associação de delegados da PF rebate fala de Lula sobre convocação

"Declarações que desqualificam policiais não contribuem para esse objetivo e fragilizam o debate público sobre segurança", disse a ADPF - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) rebateu, em nota, declaração dada na quinta-feira (23/4) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre convocar policiais que estão em outros órgãos e "fingem trabalhar" para atuar contra o crime organizado.

A entidade disse receber a fala "com preocupação", e afirmou que delegados cedidos exercem "funções estratégicas e de alta relevância". A associação disse ainda não haver motivo para questionar o comprometimento de servidores cedidos, e que menos de 3% dos delegados em exercício estão fora da corporação.

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"A entidade ressalta que delegados atualmente cedidos ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como a outros órgãos do Poder Executivo, do Judiciário e do Legislativo, exercem funções estratégicas e de alta relevância para o Estado brasileiro", disse a ADPF.

"São profissionais que seguem contribuindo ativamente para o fortalecimento das políticas públicas, não havendo qualquer fundamento para questionamentos generalizados sobre sua dedicação ou desempenho", acrescentou.

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Na sequência, a associação argumenta que 53 delegados da PF estão cedidos a outros órgãos, o que representa menos de 3% do contingente total. Também questiona a efetividade da convocação anunciada por Lula para o combate às facções.

"Não se deve induzir a sociedade a acreditar que a anunciada medida de retorno será o que irá vencer o crime organizado", frisou a associação.

Declaração polêmica

Ontem, durante evento na Embrapa Cerrados, em Planaltina, Lula anunciou que convocará delegados e agentes da PF que estão "fingindo trabalhar" em outros órgãos, e que já deu a ordem para o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva. A exceção será para quem ocupa cargos de secretário de Estado.



A ADPF afirmou ainda que enfrentar o crime organizado exige "menos propaganda e mais ações concretas", e cobrou a reabertura de uma mesa de negociação com o governo federal por melhores condições na PF, mais incentivos à permanência na instituição, e para aperfeiçoar as políticas de segurança pública.

"Declarações que desqualificam policiais não contribuem para esse objetivo e fragilizam o debate público sobre segurança", frisou a associação.