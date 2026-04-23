Lula convoca policiais que "fingem trabalhar" para combater o crime organizado

Presidente celebrou a nomeação de 1000 novos concursados para a PF - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quinta-feira (23/4) que convocou delegados e agentes da Polícia Federal (PF) que não estejam na corporação, “fingindo que estão trabalhando”, para atuar no combate ao crime organizado.

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Segundo Lula, ele ordenou que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, faça a convocação, sem dar detalhes sobre as medidas que serão adotadas contra o crime organizado.

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“Ontem (22), eu mandei o ministro da Justiça fazer uma nota convidado todos os delegados da Polícia Federal que estão fora da PF, para aqueles agentes ou delegados que estão em outro lugar fingindo que estão trabalhando”, disse Lula durante a Feira Brasil na Mesa, na Embrapa Cerrados, em Planaltina.

“Todos vão ter que voltar, porque nós vamos combater o crime organizado”, acrescentou Lula.

Ele celebrou ainda a nomeação de 1000 novos concursados para a PF, anunciada ontem, e disse que a corporação terá todos os seus cargos ocupados pela primeira vez na história.