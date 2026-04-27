Lula e Wagner se reúnem às vésperas da sabatina de Messias no Senado

O presidente Lula cumpriu agendas desde a manhã desta segunda, no Palácio do Alvorada, sua residência oficial, em Brasília - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou, nesta segunda-feira (27/4), no Palácio do Alvorada com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (BA).

A reunião, iniciada no início da tarde, ocorreu às vésperas de os senadores analisarem o nome de Jorge Messias, nome indicado pelo Planalto para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF).

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O governo espera ter ao menos 41 votos favoráveis a Messias, nesta quarta-feira (29/4), quando o Senado analisará o nome do indicado por Lula. Interlocutores do indicado por Lula ao STF afirmam que Messias buscará, até quarta, encontrar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

A expectativa de interlocutores de Jorge Messias é que o senador Weverton Rocha (PDT-MA) atue como ponte para seu encontro com Alcolumbre. Rocha e o presidente do Senado são aliados políticos.

Segundo o regimento interno do Senado, após o governo federal indicar um nome para o STF, o indicado passará por uma sabatina e votação na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Após essa etapa, ocorre uma votação no Plenário, onde é necessário que a maioria dos senadores (41 dos 81 parlamentares) votam favoravelmente.

Residência oficial

O presidente Lula cumpriu agendas desde a manhã desta segunda, no Palácio do Alvorada, sua residência oficial, em Brasília. Momentos após conversar com Jaques Wagner, ele se reuniu com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Esse encontro ocorreu dias após Lula parabenizar Rodrigues por adotar princípio da reciprocidade para retirar, na semana passada, credenciais de um oficial dos Estados Unidos que atuava no Brasil.