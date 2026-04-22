Lula parabeniza diretor da PF por aplicar reciprocidade contra EUA

"O que eles fizeram conosco a gente vai fazer com eles, esperando que eles estejam dispostos a conversar para as coisas voltarem à normalidade", disse Lula, em vídeo publicado no Instagram - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou, nesta quuarta-feira (22/4), o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, por adotar o princípio da reciprocidade contra os Estados Unidos, ao retirar a credencial de um delegado norte-americano

Rodrigues limitou a atuação de trabalho do miltiar dos Estados Unidos após o país ordenar que o policial federal brasileiro Marcelo Ivo de Carvalho deixasse sua função no Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira (ICE, sigla em inglês).

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A medida ocorreu após o ICE prender o ex-deputado federal Alexandre Ramagem, político condenado a mais de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

"Parabéns pela sua posição com relação ao delegado americano colocando a reciprocidade. Ou seja, o que eles fizeram conosco a gente vai fazer com eles, esperando que eles estejam dispostos a conversar para as coisas voltarem à normalidade", disse Lula, em vídeo publicado no Instagram.

Com a suspensão das credenciais, o servidor dos EUA perde o acesso físico ao prédio da PF e às bases de dados utilizadas para cooperação policial entre os dois países.