BTG/Nexus: Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 45% no 2º turno

A segunda rodada da pesquisa BTG/Nexus de intenção de voto para a Presidência da República, divulgada nesta segunda-feira (27/4), aponta um cenário de estabilidade na disputa eleitoral de 2026, com liderança de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno e empate técnico com Flávio Bolsonaro (PL) no 2º turno, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
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De acordo com o levantamento, Lula aparece com 46% das intenções de voto no segundo turno, contra 45% de Flávio Bolsonaro, uma diferença de apenas um ponto percentual, o que configura empate técnico. Em relação à pesquisa anterior, houve oscilação de um ponto percentual para baixo no desempenho do presidente.
Em seguida aparece: Romeu Zema (Novo) 4%; Ronaldo Caiado (PSD), 3%; Renan Santos (Missão), 3%; Augusto Cury (Avante) 2%; Cabo Daciolo (Mobiliza); 1%; e Aldo Rebelo (DC), 1%. Brancos, nulos ou nenhum somam 6%, e não sabem ou não responderam, 2%.
O estudo também revela altos índices de rejeição entre os principais nomes da disputa. Lula e Flávio Bolsonaro lideram nesse quesito, ambos com 48% dos eleitores afirmando que não votariam neles de forma alguma.
No levantamento anterior, Lula registrava 49% de rejeição, enquanto Flávio já aparecia com os mesmos 48%.Entre os demais pré-candidatos, Romeu Zema (Novo) tem rejeição de 33%, ante 31% na rodada anterior. Já Ronaldo Caiado aparece com 29%, recuando em relação aos 31% registrados anteriormente.
Avaliação do governo Lula segue negativaA pesquisa BTG/Nexus também mediu a avaliação da gestão federal. Segundo os dados, 43% dos entrevistados classificam o governo Lula como ruim ou péssimo, leve melhora em relação aos 44% da pesquisa anterior.
Por outro lado, 33% avaliam a administração como ótima ou boa — uma queda de dois pontos percentuais em comparação aos 35% registrados anteriormente.No recorte de aprovação, 49% desaprovam a forma como Lula governa, enquanto 46% aprovam.
Na rodada anterior, a desaprovação era de 51% e a aprovação, de 45%, indicando uma leve melhora na percepção geral, ainda que dentro da margem de erro.
Economia e perfil do eleitor entram no radarAlém das intenções de voto, o levantamento traz dados sobre o perfil político-ideológico do eleitorado brasileiro, percepções sobre a economia e o nível de endividamento da população — fatores que tendem a influenciar o comportamento do voto ao longo da campanha.
Segundo a Nexus, empresa de pesquisa e inteligência de dados da FSB Holding responsável pelo estudo em parceria com o BTG Pactual, o cenário atual indica baixa volatilidade e ausência de movimentos significativos entre os principais candidatos.
A pesquisa entrevistou 2.028 eleitores em todas as regiões do país, entre os dias 24 e 26 de abril de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01075/2026.
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Por Jéssica Andrade
postado em 27/04/2026 09:33 / atualizado em 27/04/2026 09:46