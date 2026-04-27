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HOMENAGEM

Lula recebe Dilma Rousseff em jantar no Palácio do Alvorada

Participam, também, ex-ministros que atuaram no governo da petista, impinchado em 2016. Jorge Messis, embora tenha sido seu secretário, não deve vir ao jantar

Lula e Dilma Rousseff - (crédito: Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto)
Lula e Dilma Rousseff - (crédito: Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai receber a ex-presidente Dilma Rousseff para um jantar, na noite desta segunda-feira (27/4), no Palácio do Alvorada. Participam do evento ministros e secretários que atuaram no governo da petista, que foi destituída em 2016. 

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Jorge Messias, embora tenha sido secretário de Assuntos Jurídicos de Dilma Rousseff, não deve comparecer ao jantar, de acordo com interlocutores do presidente Lula. A expectativa pelo nome de Messias se dá pelo fato de o nome dele ser sabatinado, na quarta-feira (29/4), para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF).

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Já entre os ex-ministros de Dilma que foram ao jantar, estarão o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner.  

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 27/04/2026 20:01
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