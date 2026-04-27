Lula recebe Dilma Rousseff em jantar no Palácio do Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai receber a ex-presidente Dilma Rousseff para um jantar, na noite desta segunda-feira (27/4), no Palácio do Alvorada. Participam do evento ministros e secretários que atuaram no governo da petista, que foi destituída em 2016.

Jorge Messias, embora tenha sido secretário de Assuntos Jurídicos de Dilma Rousseff, não deve comparecer ao jantar, de acordo com interlocutores do presidente Lula. A expectativa pelo nome de Messias se dá pelo fato de o nome dele ser sabatinado, na quarta-feira (29/4), para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF).

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Já entre os ex-ministros de Dilma que foram ao jantar, estarão o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner.