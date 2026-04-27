Flávio vai ‘manter o legado’ de Bolsonaro, diz Tarcísio

Tarcísio projetou um resultado "excepcional" nas urnas em outubro e reforçou críticas de Flávio à relação do atual governo com o agronegócio - (crédito: Reprodução/X)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou nesta segunda-feira (27/4) que o senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vai “honrar o legado do pai”, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Ao lado de Flávio, o governador projetou um resultado “excepcional” para as urnas em outubro, e ecoou críticas do senador à relação do atual governo com o agronegócio. Ambos discursaram durante abertura do espaço dedicado ao Governo de São Paulo na Agrishow 2026, maior feira do agro do país, realizada em Ribeirão Preto.

“Eu tenho certeza de que você vai honrar muito o legado do seu pai. Você vai fazer muita diferença. Você está indo no caminho certo. E vai contar com um exército. E esse exército está aqui, é seu, vai fazer a diferença”, discursou Tarcísio, apontando para a plateia, composta por representantes do agronegócio.



“Eu tenho certeza de que o resultado de outubro vai ser excepcional. Que a gente vai ter uma virada de chave, a gente vai ter um novo governo, que vai tratar com o respeito que o agronegócio merece”, disse ainda, em outubro momento, ao final do discurso.

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Flávio e Tarcísio participaram juntos da feira, e foi o primeiro evento público dos dois em São Paulo. Em sua fala, Flávio disse que o agronegócio é “tratado como lixo” pelo governo Lula. O senador também fez elogios a Tarcísio, que quer se reeleger, e disse que o aliado pode ser presidente da República “um dia”.



Críticas ao governo Lula

Da mesma forma, Tarcísio criticou a linha de crédito de R$ 10 bilhões anunciada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin no domingo (26), na abertura da feira, voltada para a compra de novas máquinas agrícolas.



“Esse agro, que fica extremamente vulnerável às questões geopolíticas. E aí, quando mais a gente precisa do carinho, o que que vem? A incerteza. Vem a insegurança”, disse Tarcísio.



“Observe, todo ano os nossos produtores rurais têm que discutir, têm que brigar por melhores condições para o Plano Safra. Por que que o Plano Safra, que é algo tão importante, não tem uma lógica, uma perenidade?”, acrescentou o governador.

