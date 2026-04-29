Oposição dribla articulação do governo e garante Moro em sabatina de Messias

Senadores da oposição no Senado Federal articularam, nesta terça-feira (29/4), uma manobra para garantir o retorno do senador Sergio Moro (PL-PR) à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), após ele ter perdido a cadeira de membro titular. A mudança ocorreu em meio a movimentações de governistas para fortalecer apoio ao indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), Jorge Messias.
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Moro havia deixado recentemente o União Brasil para se filiar ao PL, o que resultou na perda de sua vaga como titular na comissão. Com a nova configuração partidária, o PL conseguiu indicá-lo como membro suplente da CCJ, permitindo sua participação na sabatina, ainda que sem direito a voto.
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Com a manobra da oposição, o senador pôde participar da sessão e dirigir questionamentos a Messias durante a sabatina, etapa fundamental do processo de indicação ao STF. No entanto, por estar na condição de suplente, Moro não poderá votar na deliberação final da comissão.
A substituição de Moro ocorreu após sua saída do União Brasil, abrindo espaço para a entrada do senador Renan Filho (MDB-AL), aliado do governo. A troca faz parte de uma estratégia mais ampla do Palácio do Planalto para consolidar apoio à indicação de Messias, cujo resultado ainda é considerado incerto.
Além dessa mudança, o governo também promoveu outras alterações na composição da CCJ nos últimos dias, com o objetivo de ampliar sua base de votos favoráveis. A disputa em torno da vaga no STF intensificou a mobilização tanto de governistas quanto da oposição dentro do Senado.
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