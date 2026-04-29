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Oposição dribla articulação do governo e garante Moro em sabatina de Messias

Mesmo sem direito a voto, senador retorna à CCJ como suplente após perder vaga em rearranjos políticos na comissão

Moro deixou o União Brasil pelo PL e perdeu a vaga de titular na CCJ - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)
Moro deixou o União Brasil pelo PL e perdeu a vaga de titular na CCJ - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

Senadores da oposição no Senado Federal articularam, nesta terça-feira (29/4), uma manobra para garantir o retorno do senador Sergio Moro (PL-PR) à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), após ele ter perdido a cadeira de membro titular. A mudança ocorreu em meio a movimentações de governistas para fortalecer apoio ao indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), Jorge Messias.

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Moro havia deixado recentemente o União Brasil para se filiar ao PL, o que resultou na perda de sua vaga como titular na comissão. Com a nova configuração partidária, o PL conseguiu indicá-lo como membro suplente da CCJ, permitindo sua participação na sabatina, ainda que sem direito a voto.

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Com a manobra da oposição, o senador pôde participar da sessão e dirigir questionamentos a Messias durante a sabatina, etapa fundamental do processo de indicação ao STF. No entanto, por estar na condição de suplente, Moro não poderá votar na deliberação final da comissão.

A substituição de Moro ocorreu após sua saída do União Brasil, abrindo espaço para a entrada do senador Renan Filho (MDB-AL), aliado do governo. A troca faz parte de uma estratégia mais ampla do Palácio do Planalto para consolidar apoio à indicação de Messias, cujo resultado ainda é considerado incerto.

Além dessa mudança, o governo também promoveu outras alterações na composição da CCJ nos últimos dias, com o objetivo de ampliar sua base de votos favoráveis. A disputa em torno da vaga no STF intensificou a mobilização tanto de governistas quanto da oposição dentro do Senado.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 29/04/2026 13:40
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