Comissão quer ouvir setores e votar fim da escala 6 X 1 até o fim de maio

De acordo com o presidente da comissão, Alencar Santana, o cronograma será intensivo, com pelo menos duas reuniões semanais - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Com clima favorável, a instalação da comissão especial da Câmara dos Deputados, que vai analisar o fim da escala 6 x 1, pretende apresentar a proposta até o final do mês de maio. De acordo com o presidente da comissão especial, deputado Alencar Santana (PT-SP), há maioria favorável à mudança na jornada de trabalho, incluindo a redução de horas sem diminuição salarial.

Instalada nesta quarta-feira (29/4), a comissão especial que discute o fim da escala 6x1 inicia os trabalhos com a meta de acelerar a tramitação da proposta. O colegiado analisa propostas de emenda à Constituição que preveem a redução da jornada semanal para até 36 horas e a substituição do modelo atual de seis dias de trabalho por um de descanso.

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Segundo o presidente da comissão, o cronograma será intensivo, com pelo menos duas reuniões semanais, além de sessões adicionais e audiências públicas fora de Brasília. A ideia é ampliar o debate e garantir a participação de diferentes setores da sociedade ao longo das próximas semanas.

O parlamentar destacou que o colegiado pretende ouvir representantes do governo federal, incluindo ministros, além de entidades sindicais, confederações empresariais, pesquisadores e especialistas. Há expectativa em reunir contribuições técnicas e políticas que permitam construir um relatório equilibrado e com amplo respaldo.

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Segundo ele, o início das discussões já revelou um cenário de convergência em torno da necessidade de mudança. “Hoje já deu um tom do debate, das posições majoritárias. Todos ali defendendo o fim da escala 6x1”, afirmou, acrescentando que a avaliação também reflete um sentimento predominante na sociedade.

Outro ponto que ganhou força nas discussões é a defesa da redução da jornada de trabalho sem redução salarial. O presidente ressaltou que a construção do texto final deverá considerar os impactos econômicos, mas sem perder de vista a necessidade de melhorar as condições de vida dos trabalhadores.

