Reunião entre Celina e Lula sobre rombo no BRB segue sem previsão

Segue sem previsão uma possível reunião entre a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para discutir uma possível concessão de empréstimo de R$ 6,6 bilhões do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) à capitalização do Banco de Brasília (BRB).

Segundo interlocutores do petista ouvidos pelo Correio nesta quarta-feira (29/4), o tema ainda não entrou na agenda presidencial para os próximos dias. Estatal de capital misto, o BRB tem um rombo de R$ 8,8 bilhões após realizar operações com o Banco Master, liquidado pelo Banco Central no ano passado.

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Um encontro entre Celina e Lula foi solicitado pela governadora na última terça-feira (28/4). Além do pedido por uma reunião, Celina enviou um ofício ao Ministério da Fazenda solicitando uma autorização do Tesouro Nacional para liberação do crédito do FGC. Esse documento, de acordo com a Fazenda, chegou à pasta na manhã desta quarta.

Com o ofício em mãos, o secretário do Tesouro Nacional, Daniel Leal, afirmou que o governo federal ainda não dispõe de informações suficientes para analisar o pedido do GDF de garantia da União para uma operação de crédito de R$ 6,6 bilhões destinada à capitalização do BRB.

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“Não veio nenhum tipo de informação que possibilite que a gente faça a análise, mas se der entrada da forma correta, será analisado como todos os pedidos que recebemos”, afirmou Leal, em conversa com jornalistas, nesta quarta.