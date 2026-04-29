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Celina sobre reunião com Lula: "Não posso viver de lacração política"

Ao CB.Poder, a governadora do DF afirmou que precisa ter responsabilidade diante da crise do BRB

Celina Leão participa do CB.Poder desta quarta-feira (29/4) - (crédito: Reprodução)
Celina Leão participa do CB.Poder desta quarta-feira (29/4) - (crédito: Reprodução)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), disse que aposta no diálogo na audiência com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prevista para quinta-feira (30/4). A reunião foi solicitada por Celina com urgência para tratar do socorro ao Banco de Brasília (BRB).

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"Sou governadora de direita, mas o diálogo é o que vai possibilitar benefício à população", disse Celina em entrevista exclusiva ao CB.Poder, aos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza. A governadora também acrescentou que precisa ter responsabilidade diante da crise do BRB. "Não posso viver de lacração política", citou. Assista à entrevista:

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Além do pedido por uma audiência com Lula, Celina enviou, na terça-feira (28/4), um ofício ao Ministério da Fazenda solicitando aval do Tesouro Nacional para avançar nas tratativas relacionadas ao pedido de empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para salvar o BRB.

Ao CB.Poder, Celina também apontou que pessoas estão "desacostumadas" com a situação de dialogar com pessoas de espectros políticos diferentes, porque o "Brasil polarizou demais". "Essa forma republicana é o que a população espera para que eu possa dar a resposta à altura dessa crise do BRB. ", acrescentou.

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Aline Gouveia

Subeditora

Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos

Por Aline Gouveia
postado em 29/04/2026 13:48 / atualizado em 29/04/2026 13:59
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