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Reação do PT

Líder do PT diz que Senado é "inimigo do povo" após rejeição de Messias

Deputado Pedro Uczai (RS) afirmou que rejeição ao indicado ao Supremo Tribunal Federal representa ataque à democracia e convocou mobilização popular

Deputado Pedro Uczai (PT-SC) - (crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)
Deputado Pedro Uczai (PT-SC) - (crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

 A derrota de Jorge Messias no plenário do Senado Federal na disputa para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) provocou reação entre aliados do governo. Em publicação nas redes sociais, o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, Pedro Uczai (RS), classificou a decisão da Casa como “absurda” e disparou: “Senado inimigo do povo!!!”.

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No texto, Uczai afirmou que Messias reunia “todos os requisitos constitucionais” para ocupar uma cadeira na Suprema Corte, destacando o notável saber jurídico, a reputação ilibada, a trajetória pública e a atuação na defesa do Estado brasileiro. O parlamentar também lembrou que o nome do ministro havia sido aprovado anteriormente na Comissão de Constituição e Justiça, mas acabou rejeitado no plenário por 42 votos a 34.

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Para o petista, a votação representou mais do que um revés ao indicado do presidente da República. Segundo ele, a rejeição foi “contra a prerrogativa constitucional do chefe do Executivo de indicar ministros do Supremo, contra o STF, contra a democracia e contra a soberania popular expressa nas urnas”.

Em tom duro, Uczai ainda associou a derrota de Messias ao embate político em torno dos atos de 8 de janeiro e às discussões no Congresso sobre mudanças legislativas na área penal. Na publicação, o deputado afirmou que há uma articulação política para, segundo suas palavras, “salvar Jair Bolsonaro e generais da trama golpista”, além de abrir brechas que poderiam beneficiar condenados por crimes graves.

Ao encerrar a manifestação, o líder do PT convocou reação popular e defendeu mobilização política em defesa do governo e das instituições. “É hora do povo brasileiro reagir: a resposta será nas ruas, nas redes e nas urnas!”, escreveu o petista reforçando o clima de tensão entre governistas e oposição. 

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Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 30/04/2026 00:18
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