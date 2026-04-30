Líder do PT diz que Senado é "inimigo do povo" após rejeição de Messias

A derrota de Jorge Messias no plenário do Senado Federal na disputa para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) provocou reação entre aliados do governo. Em publicação nas redes sociais, o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, Pedro Uczai (RS), classificou a decisão da Casa como “absurda” e disparou: “Senado inimigo do povo!!!”.



No texto, Uczai afirmou que Messias reunia “todos os requisitos constitucionais” para ocupar uma cadeira na Suprema Corte, destacando o notável saber jurídico, a reputação ilibada, a trajetória pública e a atuação na defesa do Estado brasileiro. O parlamentar também lembrou que o nome do ministro havia sido aprovado anteriormente na Comissão de Constituição e Justiça, mas acabou rejeitado no plenário por 42 votos a 34.



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Para o petista, a votação representou mais do que um revés ao indicado do presidente da República. Segundo ele, a rejeição foi “contra a prerrogativa constitucional do chefe do Executivo de indicar ministros do Supremo, contra o STF, contra a democracia e contra a soberania popular expressa nas urnas”.

SENADO INIMIGO DO POVO!!!



Jorge Messias cumpria todos os requisitos constitucionais para o STF: notável saber jurídico, reputação ilibada, trajetória pública íntegra e experiência concreta na defesa do Estado brasileiro. Foi aprovado na CCJ, mas rejeitado no Plenário por 42 a… — Pedro Uczai (@uczai) April 30, 2026

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Em tom duro, Uczai ainda associou a derrota de Messias ao embate político em torno dos atos de 8 de janeiro e às discussões no Congresso sobre mudanças legislativas na área penal. Na publicação, o deputado afirmou que há uma articulação política para, segundo suas palavras, “salvar Jair Bolsonaro e generais da trama golpista”, além de abrir brechas que poderiam beneficiar condenados por crimes graves.



Ao encerrar a manifestação, o líder do PT convocou reação popular e defendeu mobilização política em defesa do governo e das instituições. “É hora do povo brasileiro reagir: a resposta será nas ruas, nas redes e nas urnas!”, escreveu o petista reforçando o clima de tensão entre governistas e oposição.