Lula recebe Jorge Messias no Alvorada após derrota no Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, na noite desta quarta-feira (29/3), o advogado-geral da União, Jorge Messias, após o Senado reprovar seu nome para o Supremo Tribunal Federal.
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Messias chegou ao Alvorada em um carro que vinha atrás de um veículo que levava o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães. Além dos dois, Lula recebe o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).
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A reprovação de Messias foi uma derrota significativa ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão interrompe uma tradição de mais de 130 anos sem recusas a nomes indicados para a Corte.
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