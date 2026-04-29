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PALÁCIO DA ALVORADA

Lula recebe Jorge Messias no Alvorada após derrota no Senado

Indicado por Lula ao STF, Jorge Messias teve sua indicação derrotada pelo Plenário do Senado

Se Lula indicar Messias, STF terá maioria composta por ex-ministros de governos - (crédito: Platobr Nacional)
Se Lula indicar Messias, STF terá maioria composta por ex-ministros de governos - (crédito: Platobr Nacional)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, na noite desta quarta-feira (29/3), o advogado-geral da União, Jorge Messias, após o Senado reprovar seu nome para o Supremo Tribunal Federal.

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Messias chegou ao Alvorada em um carro que vinha atrás de um veículo que levava o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães. Além dos dois, Lula recebe o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

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A reprovação de Messias foi uma derrota significativa ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão interrompe uma tradição de mais de 130 anos sem recusas a nomes indicados para a Corte.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 29/04/2026 21:25 / atualizado em 29/04/2026 21:26
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