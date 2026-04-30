TSE celebra 30 anos da urna eletrônica com evento aberto ao público

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promove, no próximo dia 4 de maio, um evento especial para marcar os 30 anos da urna eletrônica no Brasil. A programação, aberta ao público, começa às 14h30, no auditório principal da Corte, em Brasília, e será conduzida pela presidente do tribunal, ministra Cármen Lúcia.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o diálogo com a sociedade, reforçar a confiança nas eleições e esclarecer o funcionamento do sistema eletrônico de votação. As inscrições são limitadas e devem ser feitas previamente pelo site do TSE.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Desenvolvida pela Justiça Eleitoral, a urna eletrônica foi utilizada pela primeira vez em 1996. Desde então, tornou-se peça central do processo eleitoral brasileiro, contribuindo para reduzir fraudes, acelerar a apuração dos votos e aumentar a confiabilidade das eleições. Ao longo de três décadas, o equipamento passou por sucessivas atualizações tecnológicas e é submetido a diferentes etapas de auditoria e verificação.

A programação inclui o painel “Tudo sobre a Urna Eletrônica”, que abordará o funcionamento do sistema, os mecanismos de segurança e as estratégias adotadas para garantir a integridade do voto. A proposta é traduzir temas técnicos de forma acessível ao público.

Outro destaque será a exposição “Caminho do Voto”, montada no foyer do tribunal. O espaço contará com simulações de votação, totens digitais, quizzes educativos e ambientes interativos que explicam, na prática, cada etapa do processo eleitoral. Após a estreia no TSE, a mostra será itinerante e deve circular por outras instituições.

Leia também: Alunos evitam tragédia após motorista desmaiar em ônibus nos EUA

O evento também prevê ações voltadas ao público jovem, com atividades em escolas e desenvolvimento de materiais didáticos. A proposta é fortalecer a educação cívica e ampliar o conhecimento sobre o sistema eleitoral entre novos eleitores.

Segundo o tribunal, uma apresentação especial ainda será revelada durante a programação, com foco em tornar os temas eleitorais mais acessíveis e contribuir para o combate à desinformação.