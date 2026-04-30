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DIA DO TRABALHO

Lula faz pronunciamento hoje sobre o Dia do Trabalho

Fala, que terá sete minutos de duração, será transmita às 20h30 em cadeia de rádio e televisão, e conterá os principais pontos do programa Desenrola 2

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Abertura da 42.ª Edição do Encontro Econômico Brasil- Alemanha.
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Abertura da 42.ª Edição do Encontro Econômico Brasil- Alemanha. "Messegelände Convention Center", Alemanha. - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um pronunciamento em cadeia nacional nesta quinta-feira (30/4) por conta do Dia do Trabalho, celebrado amanhã (1º/5). A fala, que terá sete minutos de duração, tratará dos principais pontos do programa Desenrola 2, para renegociação de dívidas, do fim da escala 6x1, e outras pautas caras ao governo.

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A rede nacional de rádio e televisão foi convocada para as 20h30 de hoje, para transmitir o pronunciamento, praxe do presidente Lula na véspera do feriado.

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A fala servirá, principalmente, como um anúncio prévio do Desenrola. A medida, que permitirá a renegociação de dívidas para quem ganha até cinco salários mínimos (R$ 8.105), será anunciada oficialmente na próxima segunda-feira (4/5).

O programa é uma das principais apostas eleitorais do presidente para aumentar sua popularidade, e mitigar o endividamento recorde das famílias brasileiras.

Lula também fará uma defesa do fim da escala 6x1, que tramita na Câmara dos Deputados em duas Propostas de Emenda Constitucional (PECs) e em um projeto de lei (PL) enviado pelo Planalto em regime de urgência.

O pronunciamento será o principal ato de Lula durante o feriado. Ele não deve ter agenda pública nesta sexta, segundo interlocutores do Planalto. Também não irá a manifestações organizadas por centrais sindicais, tradicionalmente, na data.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 30/04/2026 10:54
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