Lula faz pronunciamento hoje sobre o Dia do Trabalho

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Abertura da 42.ª Edição do Encontro Econômico Brasil- Alemanha. "Messegelände Convention Center", Alemanha. - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um pronunciamento em cadeia nacional nesta quinta-feira (30/4) por conta do Dia do Trabalho, celebrado amanhã (1º/5). A fala, que terá sete minutos de duração, tratará dos principais pontos do programa Desenrola 2, para renegociação de dívidas, do fim da escala 6x1, e outras pautas caras ao governo.

A rede nacional de rádio e televisão foi convocada para as 20h30 de hoje, para transmitir o pronunciamento, praxe do presidente Lula na véspera do feriado.

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A fala servirá, principalmente, como um anúncio prévio do Desenrola. A medida, que permitirá a renegociação de dívidas para quem ganha até cinco salários mínimos (R$ 8.105), será anunciada oficialmente na próxima segunda-feira (4/5).

O programa é uma das principais apostas eleitorais do presidente para aumentar sua popularidade, e mitigar o endividamento recorde das famílias brasileiras.

Lula também fará uma defesa do fim da escala 6x1, que tramita na Câmara dos Deputados em duas Propostas de Emenda Constitucional (PECs) e em um projeto de lei (PL) enviado pelo Planalto em regime de urgência.

O pronunciamento será o principal ato de Lula durante o feriado. Ele não deve ter agenda pública nesta sexta, segundo interlocutores do Planalto. Também não irá a manifestações organizadas por centrais sindicais, tradicionalmente, na data.