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ELEIÇÕES 2026

Genial/Quaest: Camilo supera Elmano contra Ciro em cenários ao governo do CE

Pesquisa Genial/Quaest mostra desempenho melhor do ministro do PT em confronto direto com o ex-governador; levantamento também indica alto índice de indecisos e possibilidade de mudança de voto

Camilo Santana, Ciro Gomes e Elmano Freitas - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado, Valter Campanato/Agência Brasil e Hiane Braun/Casa Civil)
Camilo Santana, Ciro Gomes e Elmano Freitas - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado, Valter Campanato/Agência Brasil e Hiane Braun/Casa Civil)

A pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30/4) aponta que o ex-ministro da Educação, Camilo Santana (PT), apresenta desempenho mais competitivo do que Elmano de Freitas (PT) em um eventual confronto com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo Governo do Ceará.

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O levantamento testou quatro cenários de primeiro turno, com diferentes combinações de pré-candidatos. Nos cenários em que enfrenta Ciro Gomes, Camilo aparece numericamente mais próximo, e até à frente do adversário, enquanto Elmano registra desvantagem maior.

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No primeiro cenário, com cinco pré-candidatos, Ciro lidera com 41%, seguido por Elmano, com 32%. Já em simulação semelhante substituindo o governador por Camilo, o petista chega a 40% e supera Ciro, que aparece com 33%.

Quando o adversário é Roberto Cláudio (União Brasil), ambos os nomes do PT lideram, mas Camilo amplia a vantagem: ele alcança 49%, contra 39% de Elmano em cenário equivalente.

As simulações de segundo turno confirmam o cenário mais favorável para Camilo Santana. Em um eventual confronto direto, ele aparece com 44% contra 39% de Ciro Gomes. Já Elmano perde para o ex-governador, que soma 46%, ante 35% do atual chefe do Executivo estadual.

Contra Roberto Cláudio, os dois petistas venceriam, mas novamente com diferença significativa: Camilo chega a 58%, enquanto Elmano registra 46%.

O levantamento também mediu a rejeição dos pré-candidatos. Elmano lidera com 42%, seguido por Roberto Cláudio (39%), Camilo Santana (34%) e Ciro Gomes (33%).

Na avaliação sobre o futuro do estado, 43% dos entrevistados afirmam preferir um governador aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Outros 34% defendem um nome independente, e 18% optam por um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Sobre a gestão estadual, 50% consideram que Elmano merece reeleição, enquanto 39% discordam.

Metodologia

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 1.002 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 24 e 28 de abril. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Esta pesquisa foi registrada junto à Justiça eleitoral sob o protocolo nº CE- 01725/2026.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/04/2026 12:04 / atualizado em 30/04/2026 12:05
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