Genial/Quaest: João Campos lidera corrida ao governo de Pernambuco

Filho do ex-governador Eduardo Campos, João Campos foi eleito prefeito do Recife em 2020 e reeleito em 2024 - (crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados)

O ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), lidera as intenções de voto na disputa pelo governo de Pernambuco, tanto no primeiro quanto em um eventual segundo turno, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (28/4).

No cenário estimulado de primeiro turno, Campos aparece com 42% das intenções de voto. A atual governadora, Raquel Lyra (PSD), surge em segundo lugar, com 34%. Na sequência, Eduardo Moura (Novo) tem 3%, e Ivan Moraes (PSol) registra 1%.

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Entre os entrevistados, 11% se declararam indecisos, enquanto 9% afirmaram que pretendem votar em branco, nulo ou não comparecer às urnas.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno entre João Campos e Raquel Lyra, o ex-prefeito mantém a dianteira, com 46% das intenções de voto, contra 38% da governadora. Nesse cenário, 8% dos eleitores se dizem indecisos, e outros 8% afirmam que pretendem votar em branco, nulo ou não votar.

Filho do ex-governador Eduardo Campos, João Campos foi eleito prefeito do Recife em 2020 e reeleito em 2024, consolidando-se como uma das principais lideranças políticas do PSB no Nordeste. Sua gestão na capital pernambucana ampliou sua projeção nacional e o coloca, segundo analistas, como um nome competitivo na disputa estadual.

Já Raquel Lyra, primeira mulher eleita governadora de Pernambuco, busca a reeleição após vencer o pleito de 2022, quando rompeu a hegemonia do PSB no estado. O cenário atual indica uma disputa polarizada entre os dois principais nomes.

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 900 eleitores em Pernambuco entre os dias 22 e 26 de abril de 2026, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo PE-08904/2026.