InícioPolítica
PARLAMENTO

Dosimetria: Congresso exclui dispositivos sobre feminicídio e facções

Presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, retirou da deliberação trechos do veto presidencial ao projeto que tratam de progressão de regime para crimes graves, sob argumento de conflito com a lei antifacção aprovada posteriormente

Alcolumbre retirou da deliberação trechos do veto presidencial à dosimetria que tratavam sobre a progressão para crimes hediondos - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)
Alcolumbre retirou da deliberação trechos do veto presidencial à dosimetria que tratavam sobre a progressão para crimes hediondos - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, abriu a Ordem do Dia da sessão conjunta desta quinta-feira (30/4) anunciando a retirada de parte do veto presidencial ao chamado PL da dosimetria da análise no Parlamento. A decisão atinge os incisos 4 a 10 do artigo 112 da Lei de Execução Penal, dispositivos que tratam das regras de progressão de regime para condenados por crimes como constituição de milícia privada, feminicídio, crimes hediondos e delitos ligados a organizações criminosas, inclusive nos casos que envolvem chefes de facções.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Ao justificar a medida, Alcolumbre afirmou que esses trechos ficaram prejudicados após a aprovação, em fevereiro deste ano, do chamado PL antifacção — posteriormente sancionado —, que já alterou exatamente os mesmos dispositivos da legislação penal. Segundo ele, uma eventual derrubada integral do veto presidencial ao PL da dosimetria poderia criar conflito jurídico e até revogar mudanças mais recentes aprovadas pelo próprio Congresso para endurecer o combate ao crime organizado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“Analisamos ponto a ponto as alterações propostas por essa matéria para verificar eventual conflito com as normas vigentes. Após a análise, concluímos que uma parte do artigo 112 da Lei de Execução Penal proposto pelo PL da dosimetria entra em choque com o que aprovamos recentemente no PL antifacção”, declarou, ao pedir atenção do plenário para explicar o entendimento da Mesa Diretora.

Na avaliação do presidente do Congresso, restabelecer trechos já superados por uma legislação posterior significaria “um passo atrás nas ações de combate à criminalidade, em especial ao feminicídio e ao crime organizado”. Alcolumbre também destacou que a nova lei trouxe regras específicas para progressão de pena de condenados que exercem comando dentro de facções criminosas — ponto que poderia ser atingido caso o veto fosse derrubado em sua integralidade.

Com base em interpretação regimental, o senador declarou a prejudicialidade desses dispositivos, entendimento usado quando parte de uma matéria perde objeto por já ter sido deliberada em outro texto legislativo posterior. “Cabe à Presidência compatibilizar a intenção do legislador em ambas as matérias”, sustentou.

A manifestação ocorreu em resposta a questionamentos levantados por deputados e senadores sobre o rito da votação dos vetos presidenciais. Ao abrir a sessão, Alcolumbre reconheceu a existência de divergências no plenário, mas afirmou que seu esclarecimento poderia “dirimir algumas dúvidas” antes de receber formalmente as questões de ordem dos parlamentares. A decisão da Mesa, no entanto, deve seguir no centro do debate político durante a análise dos vetos no Congresso.

Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 30/04/2026 13:00
SIGA
x