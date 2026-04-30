Celina Leão vê solução para crise do BRB após reunião com Galípolo

Após participar de uma reunião com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, disse estar confiante sobre uma possível solução para a crise financeira do Banco Regional de Brasília (BRB). Sobre a reunião com o chefe da autoridade monetária, na manhã desta quinta-feira (30/4), ela avaliou como "positiva" e que o BC poderia "contar com a garantia" de que o BRB deve resolver sua situação.

"O que nos deixou mais felizes é que nós temos soluções e nenhum correntista, ninguém que tem conta no BRB precisa ficar preocupado. Nós temos soluções técnicas para esse momento", disse a governadora em entrevista à imprensa após a saída da reunião.

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Celina, no entanto, não adiantou quais seriam essas medidas técnicas, que, segundo ela, vão além da proposta de garantia da União ao banco público.

A governadora participou de uma reunião com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na manhã desta quinta-feira (30/4). A chefe do Executivo busca conseguir um empréstimo no Fundo Garantidor de Crédito (FGC) com a garantia da União para salvar o BRB, e pediu reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nesta quarta-feira, o governo do DF enviou o pedido oficial para o Ministério da Fazenda sobre o possível socorro ao BRB. A solução encontrada pela equipe econômica da governadora é a de um pedido de empréstimo de R$ 6,6 bilhões por meio do FGC. Celina disse que também espera um retorno sobre os documentos que devem ser exigidos pelo governo para conceder a garantia.

Além dos dois, também estiveram presentes ao encontro o secretário de Economia do DF, Valdivino de Oliveira, e o presidente do BRB, Nelson de Souza.

Celina Leão e Nelson de Souza em reunião no Banco Central (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Capacidade de pagamento

O que dificulta a ajuda do governo federal nesse caso é justamente a nota de crédito do DF no sistema do Tesouro Nacional. Atualmente, a nota de Capacidade de Pagamento (Capag) do ente é C, uma das piores entre todas as unidades federativas do país.

O Tesouro pediu ao GDF mais informações a respeito da demanda. "Notificamos hoje o Tesouro sobre isso e eles não nos responderam. Mas os nossos secretários se adiantaram e já solicitaram quais são os documentos, que já estão sendo preparados", acrescentou a governadora.

A governadora ainda espera também uma resposta do Palácio do Planalto sobre o pedido de audiência com o presidente da República. Aos jornalistas, ela disse que ainda não recebeu retorno da equipe de Lula.