Congresso derruba veto de Lula ao PL da Dosimetria

O Congresso Nacional derrubou nesta quinta-feira (30/4) o veto presidencial ao Projeto de Lei (PL) da Dosimetria, em sessão conjunta entre deputados e senadores. Com a decisão, o texto terá que ser promulgado.
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O PL da Dosimetria, que passará a valer após a promulgação, reduz penas para os condenados pela tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os presos pelos ataques do dia 8 de janeiro.
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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), retirou do PL trechos que facilitaram a progressão de pena para outros tipos de crimes, que contradiziam o PL Antifacção, também aprovado pelo Congresso.
Com a derrubada do veto, e com a mudança feita por Alcolumbre, apenas os condenados pela tentativa golpista serão beneficiados.
Por parte dos deputados, 318 votaram pela derrubada do veto, 144 pela sua manutenção, e cinco se abstiveram. Por parte dos senadores, foram 49 votos para derrubar o veto, e 24 para mantê-lo.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá 48 horas para promulgar o PL. Se não o fizer, a medida caberá a Alcolumbre.
O PL da Dosimetria foi aprovado pelo Congresso no final do ano passado. Porém, Lula decidiu vetar integralmente o texto, e anunciou a medida no dia 8 de janeiro de 2026, durante evento em memória aos ataques às sedes dos Três Poderes, em 2023.
Victor CorreiaRepórter
Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.