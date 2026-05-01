Sob acusações de traição da base aliada, Messias agradece senadores

O advogado-geral da União, Jorge Messias, fez nesta sexta-feira (1°/5) um gesto público de agradecimento a aliados no Senado após a derrota da indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF), marcada por acusações de traição dentro da base governista.



Em publicação nas redes sociais, Messias citou nominalmente os senadores Otto Alencar e Jaques Wagner, líder do governo na Casa, a quem chamou de “amigos”. Ele afirmou ser “profundamente” grato pela atuação de ambos e pelo apoio “incondicional” ao longo do processo de indicação. Ele também agradeceu os senadores que votam a favor da indicação. "Que Deus os abençoe grandemente e multiplique em bênçãos todo o carinho dedicado a mim”, escreveu.



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Jesus Cristo nos ensinou o valor da gratidão. Agradeço profundamente aos meus amigos @jaqueswagner e @ottoalencar, e aos 32 senadores que me apoiaram incondicionalmente ao longo deste processo. Que Deus os abençoe grandemente e multiplique em bênçãos todo o carinho dedicado a… Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular. May 1, 2026 A manifestação ocorre dois dias após o plenário do Senado impor uma derrota expressiva ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao rejeitar a indicação por 42 votos a 34. Na quinta-feira (30/4), o ministro já havia agradecido publicamente o apoio de magistrados do STF, como André Mendonça e Gilmar Mendes, em meio às tentativas de conter os efeitos da derrota.

A manifestação ocorre dois dias após o plenário do Senado impor uma derrota expressiva ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao rejeitar a indicação por 42 votos a 34. Na quinta-feira (30/4), o ministro já havia agradecido publicamente o apoio de magistrados do STF, como André Mendonça e Gilmar Mendes, em meio às tentativas de conter os efeitos da derrota.

Indicado por Lula em novembro do ano passado, Messias enfrentou um processo marcado por atrasos e tensões políticas. A formalização oficial do nome só se deu em abril, após meses de negociações. Nos bastidores, divergências com lideranças do Senado e, principalmente, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, — que preferia a indicação de seu antecessor, senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) — contribuíram para o desgaste de Messias e a demora no andamento da indicação.