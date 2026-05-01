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Sob acusações de traição da base aliada, Messias agradece senadores

Em publicação nas redes sociais, Messias citou nominalmente os senadores Otto Alencar e Jaques Wagner, líder do governo na Casa, a quem chamou de "amigos"

Na quinta-feira (30/4), o ministro já havia agradecido publicamente o apoio de magistrados do STF, como André Mendonça e Gilmar Mendes, em meio às tentativas de conter os efeitos da derrota - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Na quinta-feira (30/4), o ministro já havia agradecido publicamente o apoio de magistrados do STF, como André Mendonça e Gilmar Mendes, em meio às tentativas de conter os efeitos da derrota - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
 
O advogado-geral da União, Jorge Messias, fez nesta sexta-feira (1°/5) um gesto público de agradecimento a aliados no Senado após a derrota da indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF), marcada por acusações de traição dentro da base governista.

Em publicação nas redes sociais, Messias citou nominalmente os senadores Otto Alencar e Jaques Wagner, líder do governo na Casa, a quem chamou de “amigos”. Ele afirmou ser “profundamente” grato pela atuação de ambos e pelo apoio “incondicional” ao longo do processo de indicação. Ele também agradeceu os senadores que votam a favor da indicação. "Que Deus os abençoe grandemente e multiplique em bênçãos todo o carinho dedicado a mim”, escreveu.
A manifestação ocorre dois dias após o plenário do Senado impor uma derrota expressiva ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao rejeitar a indicação por 42 votos a 34. Na quinta-feira (30/4), o ministro já havia agradecido publicamente o apoio de magistrados do STF, como André Mendonça e Gilmar Mendes, em meio às tentativas de conter os efeitos da derrota.
Indicado por Lula em novembro do ano passado, Messias enfrentou um processo marcado por atrasos e tensões políticas. A formalização oficial do nome só se deu em abril, após meses de negociações. Nos bastidores, divergências com lideranças do Senado e, principalmente, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, — que preferia a indicação de seu antecessor, senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) — contribuíram para o desgaste de Messias e a demora no andamento da indicação.
 

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Raphaela Peixoto, Wal Lima, Alícia Bernardes e Danandra Rocha
postado em 01/05/2026 22:12
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