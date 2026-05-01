Flávio posta vídeo com críticas ao governo após pronunciamento de Lula

O vídeo foi publicado nas redes sociais um dia após o pronunciamento em cadeia nacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgou, nesta sexta-feira (1º/5), um vídeo nas redes sociais com críticas ao governo federal, um dia após o pronunciamento em cadeia nacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na gravação, intitulada “pronunciamento à nação”, o parlamentar adota elementos visuais e expressões semelhantes às utilizadas por Lula, como o uso de chapéu e a menção ao termo “sufocado”, destacado no discurso presidencial exibido na véspera.

Ao se dirigir aos trabalhadores pelo Dia do Trabalhador, Flávio Bolsonaro afirmou que a população enfrenta dificuldades relacionadas ao custo de vida, à carga tributária e ao endividamento. O senador também criticou o que considera uso inadequado de recursos públicos pelo governo. "Só no cartão corporativo, Lula já gastou mais de 1,4 bilhão de reais. Para passear em hotéis de luxo pelo mundo afora. Comer bem. Tomar vinho caro. É o suor do seu trabalho esquentando a vida de luxo daquele que se diz o pai dos pobres”, afirmou o senador.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Flávio Bolsonaro defende uso de terras raras no Brasil por outros países

Sem detalhar propostas, o parlamentar declarou que o país precisa de um cenário de maior prosperidade e oportunidades. Em tom crítico, fez referência a promessas de campanha ao mencionar a “promessa falsa de picanha que nunca chegou”. “Aqui eu não estou fazendo promessa. Até porque promessa não enche barriga de ninguém. O que eu estou fazendo aqui é um compromisso”, afirmou.

O vídeo foi publicado após o pronunciamento de Lula, que teve como principal foco o relançamento do programa Desenrola Brasil, voltado à renegociação de dívidas de pessoas físicas. A iniciativa prevê condições facilitadas de pagamento, como juros reduzidos e descontos, além de outras medidas econômicas e sociais apresentadas pelo governo.