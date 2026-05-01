Haddad sobre empate de Lula e Flávio em pesquisas: "Lavagem cerebral"

Fernando Haddad participou de evento do Dia do Trabalhador organizado pela Força Sindical, em São Paulo (SP) - (crédito: Divulgação/Diogo Zacarias)

Em declaração nesta sexta-feira (1ª/5), o ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad criticou o empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), o que classificou como “inadmissível” e “lavagem cerebral”. A declaração ocorreu em evento do Dia do Trabalhador organizado pela Força Sindical, em São Paulo (SP).

“É inadmissível o que está se vendo nas pesquisas eleitorais. O contraste é tão grande, que só uma lavagem cerebral coletiva explica uma comparação impossível entre esses dois personagens na história do Brasil”, declarou.

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Pesquisa do Datafolha divulgada em 11 de abril mostra empate técnico entre os dois presidenciáveis no segundo turno. No cenário, Flávio aparece com 46% e Lula com 45%. Apesar da vantagem do senador, os números mostram um empate dentro da margem de erro.

Segundo o candidato ao governo paulista, o crescimento de Flávio nas pesquisas é atribuído à desinformação. “Sempre que vem uma campanha, eles (da direita) procuram omitir, procuram confundir a opinião pública, mas no frigir dos ovos, o que está em jogo é sempre venda de patrimônio público de um lado e corte de direitos sociais de outro", declarou em conversa com os jornalistas após o discurso.

Em meio às mobilizações pelo Dia do Trabalhador, aliados do presidente aproveitaram para promover os esforços do governo pela aprovação do fim da escala 6x1. “Agora nós vamos lutar pela jornada 5 X 2, de 40 horas, e vamos lutar na jornada 7 X 0 para reeleger o presidente Lula”, brincou. “Porque nós não vamos descansar enquanto não enxergar, em outubro, um horizonte pela frente que não seja o desastre que foi o governo anterior”.

A participação de Haddad e outros membros do governo nas manifestações ocorre após dois dias de derrotas para o governo Lula no Congresso. Na última quarta-feira (29/4), parlamentares rejeitaram a indicação de Jorge Messias, nome indicado pelo presidente, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Na quinta-feira (30/4), o Congresso aprovou o PL da Dosimetria para envolvidos na trama golpista de 8 de janeiro, classificado por Haddad como um dos maiores “escândalos recentes no Brasil”.

Também estiveram presentes as ex-ministras do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. As duas são cotadas para disputar o Senado por São Paulo.