Maioria apoia Zema contra STF, mas desconhecimento sobre caso ainda é alto

O conflito envolve declarações de Zema e reações de integrantes do Supremo, entre eles o ministro Gilmar Mendes - (crédito: André Santos/Divulgação)

A Pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quinta-feira (6/4) mostra que 50,3% dos brasileiros apoiam o pré-candidato Romeu Zema (Novo) no embate com o Supremo Tribunal Federal, enquanto 21,7% se posicionam a favor da Corte. O levantamento indica que parte significativa dos entrevistados considera que o ex-governador está correto e que o tribunal ultrapassou seus limites.

O conflito envolve declarações de Zema e reações de integrantes do Supremo, entre eles o ministro Gilmar Mendes. Segundo a pesquisa, a percepção crítica ao STF aparece com força entre diferentes segmentos do eleitorado, sugerindo um desgaste institucional que não se restringe a um único campo político.



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Outros 10,3% dos entrevistados afirmam que ambos os lados exageram, mas atribuem maior responsabilidade a Zema. Já 7% também veem exagero mútuo, porém consideram o STF mais responsável. Para 8,5%, o episódio é interpretado como uma disputa de natureza puramente eleitoral.



O levantamento aponta ainda que a avaliação de que o STF exagerou é mais presente entre eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (63,5%) e entre aqueles que aprovam o governo (60,8%) do que entre eleitores do senador Flávio Bolsonaro (38,5%). O dado sugere que a insatisfação com a Corte atravessa diferentes espectros políticos.



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Apesar da repercussão entre lideranças, o embate ainda é pouco conhecido pela população. De acordo com a pesquisa, 76,4% dos entrevistados afirmaram não ter conhecimento do episódio. O desconhecimento é ainda maior nas regiões Norte (92,2%) e Centro-Oeste (90%).

Entre grupos específicos, a falta de informação também se destaca entre eleitores do governador Ronaldo Caiado (91,7%) e entre eleitores da direita não bolsonarista (90,6%). Foram ouvidas 1.500 pessoas entre os dias 1º e 5 de maio. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-053562026.