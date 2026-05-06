Câmara celebra 200 anos com homenagem e memória democrática

A cerimônia principal ocorre às 10h, no plenário da Casa, com uma homenagem oficial ao bicentenário - (crédito: Danandra Rocha/CB/D.A Press)

A Câmara dos Deputados celebra, nesta terça-feira (6/5), 200 anos de instalação do Parlamento brasileiro com uma programação especial que inclui eventos, exposições e conteúdos institucionais. A data remete à primeira sessão conjunta da Assembleia Geral Legislativa, realizada em 6 de maio de 1826, dois anos após a promulgação da Constituição de 1824, que instituiu o modelo bicameral no país.

A cerimônia principal ocorre às 10h, no plenário da Casa, com uma homenagem oficial ao bicentenário. As atividades destacam a evolução do Poder Legislativo ao longo de diferentes períodos históricos, do Império à redemocratização, ressaltando o papel do Congresso na consolidação das instituições democráticas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na primeira legislatura, a Câmara era composta por 102 deputados escolhidos por eleições indiretas, enquanto o Senado reunia 50 integrantes. Atualmente, ambas as Casas são formadas por representantes eleitos diretamente pela população.

Em entrevista à Rádio Câmara, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), enfatizou a importância da Constituição como base das decisões políticas e da estabilidade institucional. “ Eu penso que é sempre importante estarmos reforçando esse momento que o país vive, podendo também exaltar a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, para que ela possa ser sempre o nosso norte na hora em que formos tomar qualquer decisão”, afirmou.

O parlamentar também destacou a trajetória recente do país sob o regime democrático. “Temos uma democracia teoricamente jovem, com quase 40 anos, digamos assim, mas que nesses 40 anos muito foi vivido. Nós tivemos, por exemplo, dois processos de impeachment de presidente da República. Nós vivemos momentos de reformas importantes que foram aprovadas aqui no Congresso”, disse.

Ao mencionar o papel histórico do Parlamento, Motta ressaltou a necessidade de preservar a memória institucional. “Nós temos que, na verdade, sempre rememorar para que tenhamos sempre a nossa Constituição sendo respeitada, sendo fortalecida, porque fazendo isso nós estamos fazendo o que é certo para o Brasil”, declarou.

O presidente concluiu destacando o simbolismo da data. “Hoje é um dia de muita alegria para a Câmara, poder comemorar esses 200 anos, poder olhar um pouco para trás, para a nossa história, para que sabendo de onde a gente veio, tenhamos ainda mais certeza e convicção do que deveremos fazer pela frente.”