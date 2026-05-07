PF prende primo de Daniel Vorcaro em nova fase da Compliance Zero

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (7/5), a quinta fase da Operação Compliance Zero e prendeu temporariamente Felipe Cançado Vorcaro, primo do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A investigação apura um suposto esquema de corrupção e pagamento de vantagens indevidas relacionado ao Banco Master.
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De acordo com informações obtidas pela investigação, Felipe Vorcaro teria participado da operacionalização de repasses de propina destinados ao senador Ciro Nogueira. O parlamentar também foi alvo da ofensiva desta quinta-feira, com mandados de busca e apreensão cumpridos pela PF em endereços ligados a ele.
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A nova etapa da operação amplia o cerco da Polícia Federal sobre suspeitas de influência política e irregularidades financeiras envolvendo o banco. Até o momento, a defesa dos investigados não se manifestaou sobre as acusações.
As apurações apontam que o senador teria recebido cerca de R$ 18 milhões em propina para atuar em favor de interesses do Banco Master. A investigação busca esclarecer a origem dos recursos, o caminho percorrido pelo dinheiro e a eventual participação de outros envolvidos no esquema.
O Correio entrou em contato com a assessoria do senador, que segundo eles, ainda estão preparando uma resposta. O espaço permanece aberto.