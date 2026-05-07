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CASO MASTER

PF cumpre buscas em três estados e no DF em nova fase da Compliance Zero

A decisão judicial autorizou, ainda, o bloqueio de bens, direitos e valores no valor de R$ 18,85 milhões

Policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)
Policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta feira (7/5), a 5ª fase da Operação Compliance Zero para aprofundar investigações sobre um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, no âmbito do caso Master.

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Policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

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A decisão judicial autorizou, ainda, o bloqueio de bens, direitos e valores no valor de R$ 18,85 milhões.

O presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira, é um dos alvos da 5ª fase da Operação Compliance Zero. A decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a operação, cita que a Polícia Federal aponta a identificação da suposta conduta do senador Ciro Nogueira em favor do banqueiro Daniel Vorcaro, em troca do recebimento de vantagens econômicas indevidas.

O alvo de prisão é o primo de Daniel Vorcaro, Felipe Cançado Vorcaro. Ele foi preso nesta manhã em Minas Gerais.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/05/2026 07:12 / atualizado em 07/05/2026 07:59
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