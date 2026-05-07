PF apreende moto de luxo e BMW em endereço ligado a Ciro Nogueira - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Polícia Federal apreendeu, na manhã desta quinta-feira (7/5), uma motocicleta Honda CB1000 e um carro BMW em um endereço ligado ao senador Ciro Nogueira, no Lago Sul, em Brasília. A ação faz parte da quinta fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo o Banco Master.

Além dos veículos, os agentes recolheram um malote com documentos e outros materiais considerados relevantes para a investigação. A operação foi deflagrada nas primeiras horas da manhã e mobilizou equipes da PF no Distrito Federal, Piauí, São Paulo e Minas Gerais.



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Segundo a investigação, o presidente do Progressistas teria recebido repasses mensais de R$ 500 mil de Daniel Vorcaro, apontado como um dos principais alvos da apuração. A PF busca esclarecer a origem dos recursos e a eventual contrapartida política ou financeira envolvendo os pagamentos.

Ao todo, os policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. No Distrito Federal, as diligências se concentraram em imóveis ligados ao parlamentar. A corporação também investiga possíveis tentativas de ocultação de documentos e movimentações financeiras relacionadas ao caso.



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As medidas cautelares foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal. A decisão permitiu o avanço da nova fase da operação, considerada uma das mais sensíveis da investigação sobre o Banco Master.

Até o momento, a defesa de Ciro Nogueira não se manifestou sobre as apreensões. A operação amplia a pressão sobre aliados políticos citados nas investigações e aprofunda a apuração sobre a relação entre empresários do setor financeiro e agentes públicos.