Lula pede mudança no protocolo para imprensa, e Trump atende

Lula e Trump se reuniram presencialmente pela primeira vez em outubro do ano passado, na Malásia - (crédito: Getty Images)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma mudança no protocolo para a imprensa na reunião entre os dois chefes de Estado, realizada nesta quinta-feira (7/5) na Casa Branca.

A pedido de Lula, os jornalistas só terão acesso aos presidentes após a conversa entre os dois, a portas fechadas. Tradicionalmente, durante os encontros em Washington, a imprensa tem um breve momento para tirar fotos e fazer perguntas antes da parte privada da conversa.

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Lula, por sua vez, prefere deixar o contato com a imprensa para depois da reunião formal, como ocorre no Palácio do Planalto em visitas de Estado. Trump acatou o pedido do presidente brasileiro.

A reunião entre os dois já dura mais de uma hora, e conta com a presença de ministros dos dois países. Dentre os temas mais esperados para a discussão estão o combate ao crime organizado, a exploração de terras raras no Brasil e as investigações americanas que miram o Pix.

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Após a conversa, está prevista uma declaração conjunta à imprensa, e um almoço oferecido por Trump.