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Lula pede mudança no protocolo para imprensa, e Trump atende

A pedido do presidente brasileiro, jornalistas só terão acesso aos chefes de Estado após a reunião formal entre Lula e Trump, invertendo a ordem tradicionalmente aplicada na Casa Branca

Lula e Trump se reuniram presencialmente pela primeira vez em outubro do ano passado, na Malásia - (crédito: Getty Images)
Lula e Trump se reuniram presencialmente pela primeira vez em outubro do ano passado, na Malásia - (crédito: Getty Images)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma mudança no protocolo para a imprensa na reunião entre os dois chefes de Estado, realizada nesta quinta-feira (7/5) na Casa Branca.

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A pedido de Lula, os jornalistas só terão acesso aos presidentes após a conversa entre os dois, a portas fechadas. Tradicionalmente, durante os encontros em Washington, a imprensa tem um breve momento para tirar fotos e fazer perguntas antes da parte privada da conversa.

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Lula, por sua vez, prefere deixar o contato com a imprensa para depois da reunião formal, como ocorre no Palácio do Planalto em visitas de Estado. Trump acatou o pedido do presidente brasileiro.

A reunião entre os dois já dura mais de uma hora, e conta com a presença de ministros dos dois países. Dentre os temas mais esperados para a discussão estão o combate ao crime organizado, a exploração de terras raras no Brasil e as investigações americanas que miram o Pix.

Após a conversa, está prevista uma declaração conjunta à imprensa, e um almoço oferecido por Trump.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 07/05/2026 14:14
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