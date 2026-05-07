Veja os principais temas discutidos por Lula e Trump nos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump tiveram um encontro a portas fechadas na Casa Branca, em Washington (EUA), na tarde desta quinta-feira (7/5), classificado como uma reunião positiva por ambos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Os líderes ficaram reunidos por mais de três horas, acompanhados de ministros, para discutir temas de interesse bilateral entre os países. Após a reunião, também participaram de um almoço oficial.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em postagem nas redes sociais, Trump disse que Lula é “muito dinâmico” e afirmou que os dois discutiram “muitos tópicos”, incluindo comércio e tarifas. Segundo o republicano, novas reuniões poderão ocorrer nos próximos meses “conforme necessário”.
Ao comentar o encontro, Lula afirmou que saiu “muito satisfeito” da conversa e destacou que Brasil e Estados Unidos decidiram criar grupos de trabalho para avançar nos temas debatidos.
Veja os principais pontos discutidos entre Lula e Trump:
- Comércio bilateral e tarifas: os presidentes discutiram as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos e decidiram criar um grupo de trabalho para negociar possíveis ajustes comerciais em até 30 dias;
-
Mudança do Conselho da Organização das Nações Unidas (ONU): Lula disse que defendeu a necessidade de reformar o Conselho da ONU. Segundo ele, a estrutura atual não reflete o mundo multilateral como está atualmente e precisa de mudanças para que o órgão internacional tenha mais poder e protagonismo em mediar os conflitos atuais;
-
Participação dos EUA em obras no Brasil: Lula afirmou que pediu maior interesse de empresas norte-americanas em licitações de infraestrutura no Brasil, como rodovias e ferrovias;
-
Combate ao crime organizado: os líderes trataram da cooperação internacional contra tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro, com a proposta de criar um grupo de trabalho envolvendo países da América Latina;
-
Minerais críticos: Lula apresentou a nova política brasileira para exploração de minerais críticos e terras raras, defendendo parcerias com empresas estrangeiras, incluindo as norte-americanas;
-
Multilateralismo e acordos comerciais: o presidente brasileiro disse também ter citado sobre os acordos do Mercosul com União Europeia, EFTA e Singapura, além das negociações com Canadá e Japão;
-
Segurança e soberania: Lula afirmou que o Brasil está disposto a discutir qualquer tema com os Estados Unidos, mas sem abdicar da “democracia e soberania” brasileiras.
Em conversa com jornalistas depois do encontro com Trump, Lula contou que ainda brincou com o norte-americano sobre a Copa do Mundo. Segundo o brasileiro, ele pediu para Trump “não anular o visto dos jogadores brasileiros” porque a seleção pretende “ganhar a Copa do Mundo” nos Estados Unidos.
Lula também disse que os dois tiveram uma “química” e que a relação entre ambos está melhor do que se esperava.