Veja os principais temas discutidos por Lula e Trump nos EUA

Encontro de Lula e Trump nos EUA nesta quinta-feira (7/5) - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump tiveram um encontro a portas fechadas na Casa Branca, em Washington (EUA), na tarde desta quinta-feira (7/5), classificado como uma reunião positiva por ambos.

Os líderes ficaram reunidos por mais de três horas, acompanhados de ministros, para discutir temas de interesse bilateral entre os países. Após a reunião, também participaram de um almoço oficial.

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Em postagem nas redes sociais, Trump disse que Lula é “muito dinâmico” e afirmou que os dois discutiram “muitos tópicos”, incluindo comércio e tarifas. Segundo o republicano, novas reuniões poderão ocorrer nos próximos meses “conforme necessário”.

Ao comentar o encontro, Lula afirmou que saiu “muito satisfeito” da conversa e destacou que Brasil e Estados Unidos decidiram criar grupos de trabalho para avançar nos temas debatidos.

Veja os principais pontos discutidos entre Lula e Trump:

Comércio bilateral e tarifas : os presidentes discutiram as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos e decidiram criar um grupo de trabalho para negociar possíveis ajustes comerciais em até 30 dias;

: os presidentes discutiram as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos e decidiram criar um grupo de trabalho para negociar possíveis ajustes comerciais em até 30 dias; Mudança do Conselho da Organização das Nações Unidas (ONU) : Lula disse que defendeu a necessidade de reformar o Conselho da ONU. Segundo ele, a estrutura atual não reflete o mundo multilateral como está atualmente e precisa de mudanças para que o órgão internacional tenha mais poder e protagonismo em mediar os conflitos atuais;

Participação dos EUA em obras no Brasil: Lula afirmou que pediu maior interesse de empresas norte-americanas em licitações de infraestrutura no Brasil, como rodovias e ferrovias;

Combate ao crime organizado: os líderes trataram da cooperação internacional contra tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro, com a proposta de criar um grupo de trabalho envolvendo países da América Latina;

Minerais críticos: Lula apresentou a nova política brasileira para exploração de minerais críticos e terras raras, defendendo parcerias com empresas estrangeiras, incluindo as norte-americanas;

Multilateralismo e acordos comerciais: o presidente brasileiro disse também ter citado sobre os acordos do Mercosul com União Europeia, EFTA e Singapura, além das negociações com Canadá e Japão;

Segurança e soberania: Lula afirmou que o Brasil está disposto a discutir qualquer tema com os Estados Unidos, mas sem abdicar da “democracia e soberania” brasileiras.

Em conversa com jornalistas depois do encontro com Trump, Lula contou que ainda brincou com o norte-americano sobre a Copa do Mundo. Segundo o brasileiro, ele pediu para Trump “não anular o visto dos jogadores brasileiros” porque a seleção pretende “ganhar a Copa do Mundo” nos Estados Unidos.

Lula também disse que os dois tiveram uma “química” e que a relação entre ambos está melhor do que se esperava.