InícioPolítica
ENCONTRO NOS EUA

Lula brinca para que Trump não revogue vistos da Seleção

Brincadeira ocorreu após o presidente dos EUA perguntar sobre a Seleção brasileira durante reunião entre os dois na Casa Branca

Lula esteve com Trump nesta quinta-feira (7/5), e disse que o presidente americano, quando ri,
Lula esteve com Trump nesta quinta-feira (7/5), e disse que o presidente americano, quando ri, "é melhor que de cara feia" - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ter brincado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao conversar sobre a Copa do Mundo nesta quinta-feira (7/5). O petista disse ter pedido a Trump que não revogue os vistos de jogadores da Seleção brasileira.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Ele me perguntou da Copa do Mundo, se a seleção brasileira estava boa. Eu respondi: 'olha, eu espero que você não venha anular o visto dos jogadores brasileiros da Seleção. Por favor, não faça isso, porque nós vamos vir aqui para ganhar a Copa do Mundo'", contou Lula em coletiva de imprensa, na Embaixada do Brasil, após a reunião. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Perguntado sobre a reação de Trump ao comentário, Lula respondeu: "ele riu, porque agora ele vai rir sempre. Ele aprendeu que rir é muito bom".

A alfinetada tem como contexto a revogação de vistos de autoridades brasileira pelo governo americano, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Na mesma coletiva, Lula disse ter entregue a Trump uma lista de autoridades que estão com os vistos revogados e pediu sua liberação.

Em outro momento, Lula também destacou o tom descontraído da conversa entre os dois líderes, apenas da relação tensa entre Brasil e Estados Unidos.

"Eu saí muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e para os Estados Unidos. Eu sempre acho que a fotografia vale muito, e vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feita", comentou Lula.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 07/05/2026 18:55
SIGA
x