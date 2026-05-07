Lula brinca para que Trump não revogue vistos da Seleção

Lula esteve com Trump nesta quinta-feira (7/5), e disse que o presidente americano, quando ri, "é melhor que de cara feia" - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ter brincado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao conversar sobre a Copa do Mundo nesta quinta-feira (7/5). O petista disse ter pedido a Trump que não revogue os vistos de jogadores da Seleção brasileira.

"Ele me perguntou da Copa do Mundo, se a seleção brasileira estava boa. Eu respondi: 'olha, eu espero que você não venha anular o visto dos jogadores brasileiros da Seleção. Por favor, não faça isso, porque nós vamos vir aqui para ganhar a Copa do Mundo'", contou Lula em coletiva de imprensa, na Embaixada do Brasil, após a reunião.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Lula pede a Trump devolução de vistos para autoridades brasileiras

Perguntado sobre a reação de Trump ao comentário, Lula respondeu: "ele riu, porque agora ele vai rir sempre. Ele aprendeu que rir é muito bom".

A alfinetada tem como contexto a revogação de vistos de autoridades brasileira pelo governo americano, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Na mesma coletiva, Lula disse ter entregue a Trump uma lista de autoridades que estão com os vistos revogados e pediu sua liberação.

Em outro momento, Lula também destacou o tom descontraído da conversa entre os dois líderes, apenas da relação tensa entre Brasil e Estados Unidos.

"Eu saí muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e para os Estados Unidos. Eu sempre acho que a fotografia vale muito, e vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feita", comentou Lula.