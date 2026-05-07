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ENCONTRO NOS EUA

Lula diz estar "muito otimista" com tarifas do Estados Unidos

Presidente brasileiro disse que os dois países vão criar um grupo de trabalho para, em 30 dias, rever a balança comercial e negociar avanços

Lula e Trump se reuniram nesta quinta-feira (7/5), na Casa Branca - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Lula e Trump se reuniram nesta quinta-feira (7/5), na Casa Branca - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (7/5) que está "muito otimista" com as negociações entre Brasil e Estados Unidos para reduzir tarifas, apesar das investigações em curso que miram o Pix e podem levar a novas sanções. Segundo ele, a tensão americana com o Pix não foi comentada explicitamente, mas os dois países decidiram criar um grupo de trabalho que, em 30 dias, vai apresentar um parecer sobre a balança comercial entre os dois países. Lula ainda brincou e disse que Trump "um dia vai fazer um Pix".

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"Eu estou muito otimista. Tem uma divergência entre eles e nós que ficou explicitada na reunião. O ministro dele falou uma coisa, nossos ministros disseram outra", disse Lula durante coletiva de imprensa na Embaixada do Brasil, em Washington.

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"Nós levantamos a tese de que está havendo uma fiscalização que nós achamos que não tem procedência. Eles levantaram a tese de que o Brasil está cobrando imposto demais", acrescentou o presidente. 

O lado brasileiro defende que há um deficit considerável para o Brasil, de cerca de US$ 20 bilhões em 2025, o que beneficia os Estados Unidos. Portando, não haveria justificativa para novas tarifas contra produtos brasileiros. O lado americano, porém, diz que as alíquotas cobradas pelo Brasil são altas demais.

Investigação sobre o Pix

Os EUA investigam o Pix com base na Seção 301 da Lei de Comércio, e questionam se o método digital de pagamento está criando um concorrência desleal com empresas americanas no Brasil, principalmente as bandeiras de cartão.

Brincando, Lula disse ter ficado frustrado por Trump não mencionar o Pix.

"Uma das razões pelas quais eu trouxe o Dario (Durigan, ministro da Fazenda) era porque eu imaginava que o presidente Trump queria discutir a questão do Pix. Ele não tocou no assunto do Pix, e eu também não toquei. Eu espero que ele um dia vá fazer um Pix, porque muitas empresas americanas já fazem", disse Lula.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 07/05/2026 18:27
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