Lula diz estar "muito otimista" com tarifas do Estados Unidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (7/5) que está "muito otimista" com as negociações entre Brasil e Estados Unidos para reduzir tarifas, apesar das investigações em curso que miram o Pix e podem levar a novas sanções. Segundo ele, a tensão americana com o Pix não foi comentada explicitamente, mas os dois países decidiram criar um grupo de trabalho que, em 30 dias, vai apresentar um parecer sobre a balança comercial entre os dois países. Lula ainda brincou e disse que Trump "um dia vai fazer um Pix".
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"Eu estou muito otimista. Tem uma divergência entre eles e nós que ficou explicitada na reunião. O ministro dele falou uma coisa, nossos ministros disseram outra", disse Lula durante coletiva de imprensa na Embaixada do Brasil, em Washington.
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"Nós levantamos a tese de que está havendo uma fiscalização que nós achamos que não tem procedência. Eles levantaram a tese de que o Brasil está cobrando imposto demais", acrescentou o presidente.
O lado brasileiro defende que há um deficit considerável para o Brasil, de cerca de US$ 20 bilhões em 2025, o que beneficia os Estados Unidos. Portando, não haveria justificativa para novas tarifas contra produtos brasileiros. O lado americano, porém, diz que as alíquotas cobradas pelo Brasil são altas demais.
Investigação sobre o Pix
Os EUA investigam o Pix com base na Seção 301 da Lei de Comércio, e questionam se o método digital de pagamento está criando um concorrência desleal com empresas americanas no Brasil, principalmente as bandeiras de cartão.
Brincando, Lula disse ter ficado frustrado por Trump não mencionar o Pix.
"Uma das razões pelas quais eu trouxe o Dario (Durigan, ministro da Fazenda) era porque eu imaginava que o presidente Trump queria discutir a questão do Pix. Ele não tocou no assunto do Pix, e eu também não toquei. Eu espero que ele um dia vá fazer um Pix, porque muitas empresas americanas já fazem", disse Lula.