Lula diz estar "muito otimista" com tarifas do Estados Unidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (7/5) que está "muito otimista" com as negociações entre Brasil e Estados Unidos para reduzir tarifas, apesar das investigações em curso que miram o Pix e podem levar a novas sanções. Segundo ele, a tensão americana com o Pix não foi comentada explicitamente, mas os dois países decidiram criar um grupo de trabalho que, em 30 dias, vai apresentar um parecer sobre a balança comercial entre os dois países. Lula ainda brincou e disse que Trump "um dia vai fazer um Pix".

"Eu estou muito otimista. Tem uma divergência entre eles e nós que ficou explicitada na reunião. O ministro dele falou uma coisa, nossos ministros disseram outra", disse Lula durante coletiva de imprensa na Embaixada do Brasil, em Washington.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Nós levantamos a tese de que está havendo uma fiscalização que nós achamos que não tem procedência. Eles levantaram a tese de que o Brasil está cobrando imposto demais", acrescentou o presidente.

Leia também: Lula pede a Trump devolução de vistos para autoridades brasileiras

O lado brasileiro defende que há um deficit considerável para o Brasil, de cerca de US$ 20 bilhões em 2025, o que beneficia os Estados Unidos. Portando, não haveria justificativa para novas tarifas contra produtos brasileiros. O lado americano, porém, diz que as alíquotas cobradas pelo Brasil são altas demais.

Investigação sobre o Pix

Os EUA investigam o Pix com base na Seção 301 da Lei de Comércio, e questionam se o método digital de pagamento está criando um concorrência desleal com empresas americanas no Brasil, principalmente as bandeiras de cartão.

Brincando, Lula disse ter ficado frustrado por Trump não mencionar o Pix.

"Uma das razões pelas quais eu trouxe o Dario (Durigan, ministro da Fazenda) era porque eu imaginava que o presidente Trump queria discutir a questão do Pix. Ele não tocou no assunto do Pix, e eu também não toquei. Eu espero que ele um dia vá fazer um Pix, porque muitas empresas americanas já fazem", disse Lula.