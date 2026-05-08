"PF trabalha contra o andar de cima do crime organizado", diz Andrei

Bras..lia (DF), 30/09/2025 ... O diretor geral da PF, Andrei Rodrigues, durante entrevista para falar sobre os casos de bebidas alco..licas adulteradas com metanol, agora concentradas no estado de S..o Paulo, devem transcender os limites do estado..Foto: Jos.. Cruz/Ag..ncia Brasil - (crédito: José Cruz / Agência Brasil)

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou, nesta sexta-feira (08), que a corporação atua contra o “andar de cima” do crime organizado. Ele fez as declarações ao ser questionado sobre a operação que mirou o senador Ciro Nogueira, ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro. O diretor-geral ressaltou que os investigadores continuarão colhendo provas e apresentando as conclusões ao Poder Judiciário.

Andrei Rodrigues concedeu entrevista coletiva em Brasília, durante cerimônia de formação de 600 novos policiais federais que vão atuar no combate aos crimes interestaduais e outros tipos de delitos em todo o país. “É um processo que tramita em sigilo e tem todas as etapas ali (caso Master). Mas é mais um trabalho que a Polícia Federal cumpre ao dito andar de cima do crime organizado e nós vamos seguir colhendo provas, fazendo análises e encaminhando ao Poder Judiciário as nossas conclusões”, disse ele.



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Andrei negou que a ação contra Ciro Nogueira tenha sido realizado para gerar qualquer tipo de pressão sobre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e que negocia um acordo de delação premiada. O diretor-geral da PF afirmou ainda que caso o conteúdo da delação não seja satisfatório para a investigação, ela será negada.

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“Não vou entrar no mérito, pois desconheço os termos de delação eventualmente em curso. Mas a delação segue um fluxo legal. Ela tem todos os elementos para ser válida, ser aceita pela Polícia Federal ou pelo MPF e depois validada pelo Poder Judiciário. Se ela não atender esses quesitos, ela não é validada e o processo segue seu curso”, completou.