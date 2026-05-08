Cleitinho lidera nova pesquisa para o governo de Minas; Kalil é o 2º

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) lidera as intenções de voto para o governo de Minas Gerais, segundo levantamento do instituto de pesquisa Doxa, divulgado nesta sexta-feira (8/5).
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No principal cenário estimulado, Cleitinho aparece na primeira colocação com o voto de 28% dos entrevistados. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) é o segundo, com 21%. Depois aparecem Mateus Simões (PSD), com 7%; Rodrigo Pacheco (PSB), com 6%; Gabriel Azevedo (MDB), com 3%; Ben Mendes (Missão), com 3%; e Flávio Roscoe (PL), com menos de 1%.
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O levantamento foi feito a partir de 1.500 entrevistas domiciliares distribuídas proporcionalmente nas oito mesorregiões de Minas. A margem de erro é de 2,53% para mais ou para menos.
Também foi apresentado um segundo cenário estimulado, em que Rodrigo Pacheco não compete e Jarbas Soares (PSB), ex-procurador-geral de Justiça de Minas, entra na disputa.
Cleitinho também lidera o segundo cenário, com 30% das intenções de voto. Depois, vem Alexandre Kalil, com 24%; Mateus Simões, com 7%; Gabriel Azevedo, com 4%; Ben Mendes, com 3%; e Jarbas Soares, com menos de 1%.
Primeiro cenário estimulado
- Cleitinho (Republicanos) - 28%
- Alexandre Kalil (PDT) - 21%
- Mateus Simões (PSD) - 7%
- Rodrigo Pacheco (PSB) - 6%
- Gabriel Azevedo (MDB) - 3%
- Ben Mendes (Missão) - 3%
- Flávio Roscoe (PL) - menos de 1%
- Nenhum/Branco/Nulo - 16%
- Não sabe/Não respondeu - 15%
Segundo cenário estimulado
- Cleitinho (Republicanos) - 30%
- Alexandre Kalil (PDT) - 24%
- Mateus Simões (PSD) - 7%
- Gabriel Azevedo (MDB) - 4%
- Ben Mendes (Missão) - 3%
- Jarbas Soares Júnior (PSB) - menos de 1%
- Nenhum/Branco/Nulo - 16%
- Não sabe/Não respondeu - 15%
Potencial de votos
O levantamento questionou a possibilidade dos entrevistados de votar em cada um dos nomeados, e Cleitinho e Kalil dividiram a primeira colocação, com 47% do potencial de votos.
- Cleitinho (Republicanos) - 47%
- Alexandre Kalil (PDT) - 47%
- Mateus Simões (PSD) - 25%
- Rodrigo Pacheco (PSB) - 25%
- Gabriel Azevedo (MDB) - 11%
- Ben Mendes (Missão) - 9%
- Jarbas Soares Júnior (PSB) - 4%
O resultado do potencial de votos soma as respostas de "poderia votar" e "grande possibilidade de votar" em cada um dos candidatos nomeados.
Segundo turno
Para um possível segundo turno, foram colocadas três opções: Cleitinho x Kalil; Kalil x Simões; e Kalil x Pacheco. Cleitinho sairia vitorioso no primeiro cenário, por 37% a 34%, enquanto Kalil venceria as outras duas disputas com larga vantagem.
Primeira simulação
- Cleitinho (Republicanos) - 37%
- Alexandre Kalil (PDT) - 34%
- Nenhum/Branco/Nulo - 16%
- Não sabe/Não respondeu - 13%
Segunda simulação
- Alexandre Kalil (PDT) - 36%
- Mateus Simões (PSD) - 24%
- Nenhum/Branco/Nulo - 23%
- Não sabe/Não respondeu - 18%
Terceira simulação
- Alexandre Kalil (PDT) - 38%
- Rodrigo Pacheco (PSB) - 17%
- Nenhum/Branco/Nulo - 26%
- Não sabe/Não respondeu - 18%
Senado em Minas
Na pesquisa para o Senado Federal, os nomes do ex-governador Aécio Neves (PSDB) e da ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) saíram na frente, com o senador Carlos Viana (PSD) na terceira colocação.
Neste ano, cada estado elege dois nomes para a Câmara Alta do Congresso Nacional. Aécio tem total de 27% das intenções de voto na pesquisa, seguido por Marília, com 26%. Depois, vem Carlos Viana, com 22%; Domingos Sávio (PL), com 10%; Áurea Carolina, com 8%; e Marcelo Aro (PP), com 7%. 39% não quiseram escolher nenhum, não sabem ou não responderam. O total supera 100% porque os entrevistados puderam citar dois nomes.
- Aécio Neves (PSDB) - 27%
- Marília Campos (PT) - 26%
- Carlos Viana (PSD) - 22%
- Domingos Sávio (PL) - 10%
- Áurea Carolina (Psol) - 8%
- Marcelo Aro (PP) - 7%
- Nenhum/Não sabe/Não respondeu - 39%